欧洲汇市：英镑持稳，但兑欧元或录得九个月来最大单周跌幅

* • 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* • 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* • 退欧后英镑贸易加权指数表现：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦7月21日 - 英镑周五持稳，但兑欧元可能录得九个月来最差周度表现，由于外界押注欧洲央行或将在明年收紧货币政策，欧元全线上扬。

英镑兑欧元日内稍早曾跌至八个月低位0.8991英镑，延续上日的跌势，此前欧洲央行总裁德拉吉表示将在秋季讨论对刺激措施作出可能的调整。

虽然德拉吉保留进一步放宽政策的可能性，但投资者认为其言论不像欧洲央行前几次会议那样温和，欧元全线上扬，兑美元触及近两年高位。

英镑兑欧元本周下跌近2.5%，为去年10月以来最大跌幅。

英镑兑美元上涨0.1%至1.2990，本周稍早一度在1.31上方交投，但因通胀数据逊于预期而下跌，该数据给英国央行未来数月可能升息的预期浇了一盆冷水。

“在当前的美元抛盘背景下，不应低估英镑的疲软走势，”ING汇率策略师Viraj Patel表示。“本周数据公布后，英国经济亮起滞胀的警示讯号，而随着英国退欧协商艰困的现实开始浮现，软性退欧的乐观情绪开始缓慢消退。”

Patel补充称，英镑将会持续表现落后，欧元则可能测试0.90英镑水准，但英镑可能维持在1.30美元下方。

投资人正密切关注英国和欧盟间的退欧协商，若有任何迹象显示英国可能丧失单一市场准入最惠国待遇、或者将无法与欧盟达成协议，则可能会打击英镑。

“英镑今夏可能维持疲软，风险在于政治局势带动英镑大幅下跌，”纽约梅隆银行策略师团队在致客户报告中表示。

“鉴于英镑当前交易水准，本周末的政局发展值得留意。”(完) (编译 王兴亚/张明钧; 审校 艾茂林/李春喜)