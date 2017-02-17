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市场报道 | 2017年 2月 17日 星期五 16:44 BJT

欧洲汇市：英镑持稳，关注稍晚公布的英国零售销售数据

路透伦敦2月17日 - 英镑兑美元周五接近一周低点，投资人等待英国最新的零售销售数据，以寻找更多关于经济的线索。这或许证明英国经济自6月退欧公投以来表现强韧。

英镑兑美元徘徊在1.25美元下方，市场在等待观察12月零售销售数据疲弱是否是英国消费者支出转疲的起点。

市场分析师预期1月零售销售增长略微放缓，较上年同期增长3.4%，因为通胀率上升已经开始影响到消费者支出。

“英镑上档有限，因为有关英国退欧的政治不确定性依旧存在，”法国农业信贷银行的外汇分析师Manuel Oliveri说。

英镑兑欧元上涨超过0.2%，本周稍早时曾创下逾四个月来最佳表现，因欧元难脱有关法国选举及希腊债务吃紧的疑虑。(完) (编译 李春喜/李婷仪 审校 白云/艾茂林)
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