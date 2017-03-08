欧洲汇市：英镑持稳，此前英国公布预算案

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透伦敦3月8日 - 英国周三公布2017年预算案，英镑下滑，受累于英国计划退欧令消费者面临越来越大压力的迹象，令投资者担心。
尽管英国财政大臣哈蒙德公布，今年英国经济成长预估将高于11时的预期，公共部门债务预估将低于11时的预估，但这些消息不足以令推动英镑日内收涨。
英镑兑欧元日内短暂升至平盘以上，但美国就业数据良好提振美元，从而打压英镑兑美元下跌，日内下滑0.2%。
“上升20个小点，下跌20个小点，英镑对预算案的反应不大，”ETX滙市交易商Tauseef Kanji说。
强劲的消费者支出帮助英国2016年成为七国集团(G7)经济成长第二快的国家，哈蒙德将今年英国经济成长预估上调至2.0%，高于11时预估的成长1.4%。
“今年英国经济成长预估被上调，预算赤字预估被下调，明显对基本面有利，市场略感乐观。”三菱日联金融集团(MUFG)驻伦敦的经济分析师Lee Hardman表示。
“但总体而言，主要信息是，尽管预算赤字预估低于其之前预期，但英国政府选择将财赤改善的资金存起来，而不是使用那些资金，所以对经济而言是相当中性。”他说。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。