欧洲汇市：英镑持稳，此前英国公布预算案

路透伦敦3月8日 - 英国周三公布2017年预算案，英镑下滑，受累于英国计划退欧令消费者面临越来越大压力的迹象，令投资者担心。

尽管英国财政大臣哈蒙德公布，今年英国经济成长预估将高于11时的预期，公共部门债务预估将低于11时的预估，但这些消息不足以令推动英镑日内收涨。

英镑兑欧元日内短暂升至平盘以上，但美国就业数据良好提振美元，从而打压英镑兑美元下跌，日内下滑0.2%。

“上升20个小点，下跌20个小点，英镑对预算案的反应不大，”ETX滙市交易商Tauseef Kanji说。

强劲的消费者支出帮助英国2016年成为七国集团(G7)经济成长第二快的国家，哈蒙德将今年英国经济成长预估上调至2.0%，高于11时预估的成长1.4%。

“今年英国经济成长预估被上调，预算赤字预估被下调，明显对基本面有利，市场略感乐观。”三菱日联金融集团(MUFG)驻伦敦的经济分析师Lee Hardman表示。