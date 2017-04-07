欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
本周是英国首相特雷莎梅宣布启动退欧程序以来首个拥有五个完整交易日的一周，英镑兑美元周线迄今下跌0.7%。
英镑兑美元周五下滑0.1%至1.2455美元。英镑兑美元在之前三周累计上涨约3%，投资者揣测英国央行是否会考虑升息来遏制通胀率。
0830GMT将迎来一连串经济数据，其中包括工业生产和建筑数据。
接受路透调查的分析师预期，2月建筑业产出较上年同期增加1.9%，2月工业生产同比增长3.7%。
加拿大皇家银行全球外汇策略部主管Elsa Lignos在报告中称，这些2月数据的公布，将为4月28日揭晓第一季GDP初估数据提供线索。(完) (编译 高琦/孙茉莉; 审校 王兴亚/王洋)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”