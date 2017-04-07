版本:
中国
市场报道 | 2017年 4月 7日 星期五 16:13 BJT

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据

路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。

本周是英国首相特雷莎梅宣布启动退欧程序以来首个拥有五个完整交易日的一周，英镑兑美元周线迄今下跌0.7%。

英镑兑美元周五下滑0.1%至1.2455美元。英镑兑美元在之前三周累计上涨约3%，投资者揣测英国央行是否会考虑升息来遏制通胀率。

0830GMT将迎来一连串经济数据，其中包括工业生产和建筑数据。

接受路透调查的分析师预期，2月建筑业产出较上年同期增加1.9%，2月工业生产同比增长3.7%。

加拿大皇家银行全球外汇策略部主管Elsa Lignos在报告中称，这些2月数据的公布，将为4月28日揭晓第一季GDP初估数据提供线索。(完) (编译 高琦/孙茉莉; 审校 王兴亚/王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐