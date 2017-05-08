欧洲汇市：英镑未能突破1.30美元，市场关注本周英国央行会议

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英退公投以来英镑表现：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦5月8日 - 欧洲市场受到友好型法国大选结果的提振，但这并未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因国内关注点聚焦本周英国央行会议及大选活动。

自从三周前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)意外要求6月8日提前大选以来，英镑已累计涨逾3%，反映出投资者希望这将给她更大权力来应对英退谈判。

然后回升之势在上周停滞，即便特雷莎梅所领导的保守党在周四的地方议会选举中赢得决定性胜利。

这透露出，无论下个月大选结果为何，外界对于英国经济如何应对退欧及退欧谈判，仍有相当程度的怀疑。

“目前英镑没有明显上涨的理由，因为每次英镑上涨，你必定还是会意识到后市风险仍然极为巨大，”德国商业银行分析师Esther Reichelt称。

0758 GMT，英镑兑美元持平于1.2982美元，此前已触及1.2990美元高位，为数日来第二度触及。英镑兑欧元上涨0.4%，至0.8439英镑，法国大选结果在海外市场带动的欧元急涨已消退。

英国央行周四召开会议，分析师预期，英镑过去一个月的升势将减轻央行的不安。

“自2月通胀报告以来，经济成长表现略逊于预期，通胀率已稍微超出央行预测，”RBC Capital Markets全球汇市策略主管Elsa Lignos称。