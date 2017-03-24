欧洲汇市：英镑由上日高点回落，受英退欧风险及央行官员评论影响

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透伦敦3月24日 - 英镑兑美元及欧元周五下跌，由上日的一个月高点回落，投资人等待英国下周开始退出欧盟的正式程序。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛在泰晤士报的一篇专访中，亦提出支持央行可暂时不必在意未来几个月通胀率进一步上升的论点。
英国通胀率及零售数据强劲表现，升高了有关英国央行未来一年内可能倾向调升利率来支撑英镑的预期，使得英镑兑美元本周上涨1%。
但投资者担心首相特雷莎梅下周三启动退欧第50条款时，可能导致一段时间与欧盟伙伴国的政治角力，这会在18个月的谈判期给经济带来风险。
英镑兑美元在伦敦早盘盘中跌0.3%报1.2484，兑欧元跌0.4%报0.8647。
“(围绕退欧的)不确定性仍未变，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇率分析师Manuel Oliveri表示。
“利率预期不太可能上升，因为英国央行将其货币政策立场与这种不确定性挂钩，这就是我们认为英镑不会自目前水准进一步上升的原因。”(完) (编译 蔡美珍/李爽 审校 白云/王兴亚)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未