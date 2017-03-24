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市场报道 | 2017年 3月 24日 星期五 18:37 BJT

欧洲汇市：英镑由上日高点回落，受英退欧风险及央行官员评论影响

路透伦敦3月24日 - 英镑兑美元及欧元周五下跌，由上日的一个月高点回落，投资人等待英国下周开始退出欧盟的正式程序。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛在泰晤士报的一篇专访中，亦提出支持央行可暂时不必在意未来几个月通胀率进一步上升的论点。

英国通胀率及零售数据强劲表现，升高了有关英国央行未来一年内可能倾向调升利率来支撑英镑的预期，使得英镑兑美元本周上涨1%。

但投资者担心首相特雷莎梅下周三启动退欧第50条款时，可能导致一段时间与欧盟伙伴国的政治角力，这会在18个月的谈判期给经济带来风险。

英镑兑美元在伦敦早盘盘中跌0.3%报1.2484，兑欧元跌0.4%报0.8647。

“(围绕退欧的)不确定性仍未变，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)汇率分析师Manuel Oliveri表示。

“利率预期不太可能上升，因为英国央行将其货币政策立场与这种不确定性挂钩，这就是我们认为英镑不会自目前水准进一步上升的原因。”(完) (编译 蔡美珍/李爽 审校 白云/王兴亚)
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