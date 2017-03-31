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市场报道 | 2017年 4月 1日 星期六 00:35 BJT

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄

路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。

英镑开盘时下跌，因第四季GDP报告的分项数据及其他数据显示，消费者借贷增长，但1月英国服务业出现去年3月来首次萎缩。

不过，英国庞大的经常帐赤字几乎减半，以及外国直接投资升至1,100亿英镑，为英国经济一大脆弱点可能正被克服带来希望，适值英国官员开始为期18个月的退欧磋商。

在1500 GMT主要货币月底定盘前后的尾盘升势带动，上述希望扶助英镑上涨，1513 GMT，英镑兑美元日内上升近0.5%，至1.2516美元。英镑兑欧元升0.2%，至0.8541英镑。

“经常帐明显收窄，暗示英镑在这些水准，对降低英国庞大的国际收支不平衡有帮助，后者导致英镑在退欧公投后急跌。”AXA分析师在报告中说。

“这应抑制英镑的跌势，但我们预计，退欧磋商开始的负面消息将增加。”

周五数据显示，2016年末英国家庭储蓄下降至纪录低点，因他们寻求抵销购买力的下降。这对今年的英国经济来说是一个警示信号。另一项调查显示，消费者担心英国经济前景。

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。

欧洲理事会主席图斯克称，欧盟和英国的退欧谈判将非常艰巨，有时会有冲突。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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