欧洲汇市：英镑自三周低位回升，本周英国数据密集出炉

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦4月10日 - 英镑兑美元和欧元周一均上涨，自三周低点回升；本周数据密集出炉，预计将显示英国消费者压力加大。
英镑兑美元回升至1.2400，兑欧元升至1.1720，尽管有迹象显示英国家庭对支出变得更加谨慎。
信用卡公司Visa的数据显示，英国3月消费者支出较前月下降，并且第一季消费者支出同比增幅为2013年以来最低。
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
“如果数据继续疲弱，你可能看到英镑在本周扩大修正，”ING策略师Viraj Patel说道。
“这的确压缩了消费者支出，”他说道，还称如果这种挤压能给通胀降温，那也有可能扼杀近期重燃的对英国央行今年升息的猜测。
周三的薪资数据也备受关注。
英镑今日为三个交易日来首次上涨，上周英镑曾录得四周中的首次周线下跌。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的外汇市场头寸数据显示，英镑空仓出现小幅下降，但仍保持在记录高位附近。(完) (编译 王兴亚/王琛；审校 艾茂林/张明钧)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”