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市场报道 | 2017年 4月 10日 星期一 17:53 BJT

欧洲汇市：英镑自三周低位回升，本周英国数据密集出炉

路透伦敦4月10日 - 英镑兑美元和欧元周一均上涨，自三周低点回升；本周数据密集出炉，预计将显示英国消费者压力加大。

英镑兑美元回升至1.2400，兑欧元升至1.1720，尽管有迹象显示英国家庭对支出变得更加谨慎。

信用卡公司Visa的数据显示，英国3月消费者支出较前月下降，并且第一季消费者支出同比增幅为2013年以来最低。

对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。

“如果数据继续疲弱，你可能看到英镑在本周扩大修正，”ING策略师Viraj Patel说道。

“这的确压缩了消费者支出，”他说道，还称如果这种挤压能给通胀降温，那也有可能扼杀近期重燃的对英国央行今年升息的猜测。

周三的薪资数据也备受关注。

英镑今日为三个交易日来首次上涨，上周英镑曾录得四周中的首次周线下跌。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的外汇市场头寸数据显示，英镑空仓出现小幅下降，但仍保持在记录高位附近。(完) (编译 王兴亚/王琛；审校 艾茂林/张明钧)
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