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市场报道 | 2017年 3月 15日 星期三 17:27 BJT

欧洲汇市：英镑自跌势中反弹，稍后公布重要的就业数据

路透伦敦3月15日 - 英镑周三自跌至八周低点的跌势中反弹，交易员称原因包括美元走软、民调显示苏格兰民众仍支持留在英国，以及有迹象显示退欧谈判将不会在两周内启动。

英镑周二一度跌至1月中期以来最低点，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)获得国会批准，可以启动为期两年的退欧进程。

但她选择暂时不行动，并且有迹象显示政府将不会在月底前正式通知欧盟启动谈判，这给了英镑一定的喘息空间。

周三更为重要的是失业与薪资数据，投资者期望从中寻找经济放缓的迹象。英国经济在公投退欧后意外表现出强劲韧性，不过目前看来开始走软。

“目前英镑交投震荡，市场对于任何与退欧有关的消息都格外敏感，”外汇交易所LMAX的汇市分析师在早报中指出。

英国泰晤士报的民调显示，57%的苏格兰人仍希望留在英国，这缓解了围绕苏格兰要求再度独立公投的一些紧张情绪。

英镑兑美元上涨0.6%至1.2229美元，英镑兑欧元小升0.4%至0.8692英镑。(完) (编译 王兴亚/高琦 审校 李春喜/许娜)
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