欧洲汇市：英镑自跌势中反弹，稍后公布重要的就业数据

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦3月15日 - 英镑周三自跌至八周低点的跌势中反弹，交易员称原因包括美元走软、民调显示苏格兰民众仍支持留在英国，以及有迹象显示退欧谈判将不会在两周内启动。
英镑周二一度跌至1月中期以来最低点，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)获得国会批准，可以启动为期两年的退欧进程。
但她选择暂时不行动，并且有迹象显示政府将不会在月底前正式通知欧盟启动谈判，这给了英镑一定的喘息空间。
周三更为重要的是失业与薪资数据，投资者期望从中寻找经济放缓的迹象。英国经济在公投退欧后意外表现出强劲韧性，不过目前看来开始走软。
“目前英镑交投震荡，市场对于任何与退欧有关的消息都格外敏感，”外汇交易所LMAX的汇市分析师在早报中指出。
英国泰晤士报的民调显示，57%的苏格兰人仍希望留在英国，这缓解了围绕苏格兰要求再度独立公投的一些紧张情绪。
英镑兑美元上涨0.6%至1.2229美元，英镑兑欧元小升0.4%至0.8692英镑。(完) (编译 王兴亚/高琦 审校 李春喜/许娜)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”