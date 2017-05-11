欧洲汇市：英镑触及一周低点，英国央行通胀报告显示未来两年不太可能升息

路透伦敦5月11日 - 英镑兑美元周四触及一周低位，此前英国央行通胀报告显示，未来两年内升息的机率不高。

尽管英国央行称可能需要在市场预期的2019年底日期之前升息，但这较2月时央行预估所显示的升息时间要晚九个月。

英国央行货币政策委员会(MPC)以7-1的票数决定维持利率在纪录低点0.25%不变。这和部份市场人士预计会有多一位货币政策委员投票支持升息的押注相悖。

在英国央行公布政策决定后，英镑兑美元跌至一周低位1.2853美元，日内跌0.6%，盘中稍早曾触及1.2920美元。

英镑兑欧元也降至盘中低位0.8451英镑，低于稍早所及的0.8413，日内跌幅为0.5%。

交易员将英镑下跌归因于部份市场人士预期会有多一位决策者投票支持加息。

“如果有多一位货币政策委员加入福布斯投票支持加息的行列，那么，英镑/美元会最终攻破1.30美元，英镑在过去一周多次未能攻下该水准，”OFX企业交易员Jake Trask说。

除了货币政策委员投票结果和上次一致之外，英国央行下调英国经济成长预估，也打压英镑下滑，Eiger FX董事总经理Peter Ashton说，“但较长期经济预估更正面，当市场消化这些细节，英镑可能会反弹。”

周四稍早发布的数据显示，英国3月工业生产远逊于预期和贸易逆差扩大，已令英镑承压。