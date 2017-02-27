欧洲汇市：英镑触及一周最低，英退担忧再度升温

路透伦敦2月27日 - 英镑周一兑主要货币全线下跌，因苏格兰有可能再度进行独立公投，而且伦敦证券交易所集团(LSE)与德意志交易所的并购交易可能达成无望，重燃对于英国未来的担忧。

《泰晤士报》一篇报道称，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)正在为苏格兰在3月份要求再度独立公投做准备。《每日电讯报》则报道称，特雷莎梅计划在触发第50条款后，限制欧盟公民自由进入英国。

LSE周日表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并计划，让两家交易所的第三次合并企图处于失败的边缘。

英镑兑美元一度跌0.7%至1.2384美元，为近两周以来的最低水平，最新跌0.3%至1.2431。英镑兑欧元亦跌0.5%至0.8515。

“伦敦证交所(LSE)和德意志交易所的合并交易可能告吹的消息，是导致(英镑下跌的)原因之一，我觉得这影响市场情绪，”花旗G10外汇策略欧洲主管Richard Cochinos称。

英镑上周录得1月以来的最强表现，英国国内方面没有重大进展，投资者将关注焦点转向美国经济和欧洲政治方面，从而令英镑获得喘息之机。

“除了近期出炉的英国数据表现疲软以外...这些新的‘硬退欧’迹象，还有苏格兰可能再次举行公投的风险，强化了我们对于英镑整体前景依然看空的看法，”IronFX分析师在对客户的报告中称。(完) (编译 刘秀红/侯雪苹；审校 高琦/白云)