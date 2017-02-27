欧洲汇市：英镑触及一周最低，英退担忧再度升温

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦2月27日 - 英镑周一兑主要货币全线下跌，因苏格兰有可能再度进行独立公投，而且伦敦证券交易所集团(LSE)与德意志交易所的并购交易可能达成无望，重燃对于英国未来的担忧。
《泰晤士报》一篇报道称，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)正在为苏格兰在3月份要求再度独立公投做准备。《每日电讯报》则报道称，特雷莎梅计划在触发第50条款后，限制欧盟公民自由进入英国。
LSE周日表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并计划，让两家交易所的第三次合并企图处于失败的边缘。
英镑兑美元一度跌0.7%至1.2384美元，为近两周以来的最低水平，最新跌0.3%至1.2431。英镑兑欧元亦跌0.5%至0.8515。
“伦敦证交所(LSE)和德意志交易所的合并交易可能告吹的消息，是导致(英镑下跌的)原因之一，我觉得这影响市场情绪，”花旗G10外汇策略欧洲主管Richard Cochinos称。
英镑上周录得1月以来的最强表现，英国国内方面没有重大进展，投资者将关注焦点转向美国经济和欧洲政治方面，从而令英镑获得喘息之机。
“除了近期出炉的英国数据表现疲软以外...这些新的‘硬退欧’迹象，还有苏格兰可能再次举行公投的风险，强化了我们对于英镑整体前景依然看空的看法，”IronFX分析师在对客户的报告中称。(完) (编译 刘秀红/侯雪苹；审校 高琦/白云)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”