欧洲汇市：英镑触及一周高位，特雷莎梅有望达成协议组建政府

路透伦敦6月26日 - 英镑周一升至一周最高水平，投资者对英国央行可能加息的预期升温、以及首相特雷莎梅或能达成协议组建政府的前景，令英镑保持高位。

投资者越来越认为，英国央行可能会将利率自纪录低位上调。上次会议上英国央行更多的决策者赞同该行进行加息。该行首席经济学家上周表示，他预计今年稍晚投票赞成加息。

受此影响，英镑收复了之前部分跌幅。特雷莎梅在提前大选中失利，导致任何党派都不占多数优势，曾推动英镑下跌。

北爱尔兰民主联盟党(DUP)党魁福斯特与英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)将于周一0930GMT会晤。

福斯特周日称，接近与特雷莎梅所在保守党敲定协议。

0738 GMT，英镑兑美元涨0.2%至1.2748美元。

英镑兑欧元涨0.2%至0.8786。

投资者还在消化周末有关英国退出欧盟的相关消息。

英国脱欧事务大臣戴维斯周日称，他“确信”能够与欧盟协商达成一项较好的退欧协定。该协议可能需要大约一两年的过渡安排。