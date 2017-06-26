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市场报道 | 2017年 6月 26日 星期一 16:36 BJT

欧洲汇市：英镑触及一周高位，特雷莎梅有望达成协议组建政府

路透伦敦6月26日 - 英镑周一升至一周最高水平，投资者对英国央行可能加息的预期升温、以及首相特雷莎梅或能达成协议组建政府的前景，令英镑保持高位。

投资者越来越认为，英国央行可能会将利率自纪录低位上调。上次会议上英国央行更多的决策者赞同该行进行加息。该行首席经济学家上周表示，他预计今年稍晚投票赞成加息。

受此影响，英镑收复了之前部分跌幅。特雷莎梅在提前大选中失利，导致任何党派都不占多数优势，曾推动英镑下跌。

北爱尔兰民主联盟党(DUP)党魁福斯特与英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)将于周一0930GMT会晤。

福斯特周日称，接近与特雷莎梅所在保守党敲定协议。

0738 GMT，英镑兑美元涨0.2%至1.2748美元。

英镑兑欧元涨0.2%至0.8786。

投资者还在消化周末有关英国退出欧盟的相关消息。

英国脱欧事务大臣戴维斯周日称，他“确信”能够与欧盟协商达成一项较好的退欧协定。该协议可能需要大约一两年的过渡安排。

LMAX分析师称，围绕英国政府组建及英退的政治不确定性是导致对英镑看法谨慎的原因所在。(完) (编译 孙国玉/刘秀红；审校 李春喜/孙茉莉)
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