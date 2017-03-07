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市场报道 | 2017年 3月 8日 星期三 02:29 BJT

欧洲汇市：英镑触及七周低位，因数据显示消费者支出放缓

路透伦敦3月7日 - 英镑周二跌至七周低位，因疲弱的英国消费者支出数据，加剧了对经济正在放缓的担忧，目前英国正在为启动和欧盟的退欧磋商作准备。

在去年6月英国公投退欧后的几个月，强劲的消费者支出支撑英国经济，令许多分析师大跌眼镜。

但英镑兑美元自公投以来贬值近五分之一，导致英国通胀急升，周二英国零售业联盟(BRC)和Barclaycard公布的数据显示，英国消费者现在可能感受到由此带来的冲击。

英镑在伦敦早盘跌至1.2183美元，在1756 GMT，反弹至1.2207，日内仍下跌0.25%。

英镑兑欧元也触及七周低点0.8683英镑。

抵押贷款机构Halifax周二称，截至2月的三个月房价同比增长5.1%，同比涨幅降至2013年7月以来最低，受到消费者融资愈发收紧打压。

英国政局的发展在近几周令英镑的负面人气加重，有关苏格兰再次进行独立公投的传言，北爱尔兰政府解体，英国首相特雷莎梅的退欧计划可能被推迟等因素均为投资者带来不确定性。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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