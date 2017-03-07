欧洲汇市：英镑触及七周低位，因数据显示消费者支出放缓

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦3月7日 - 英镑周二跌至七周低位，因疲弱的英国消费者支出数据，加剧了对经济正在放缓的担忧，目前英国正在为启动和欧盟的退欧磋商作准备。
在去年6月英国公投退欧后的几个月，强劲的消费者支出支撑英国经济，令许多分析师大跌眼镜。
但英镑兑美元自公投以来贬值近五分之一，导致英国通胀急升，周二英国零售业联盟(BRC)和Barclaycard公布的数据显示，英国消费者现在可能感受到由此带来的冲击。
英镑在伦敦早盘跌至1.2183美元，在1756 GMT，反弹至1.2207，日内仍下跌0.25%。
英镑兑欧元也触及七周低点0.8683英镑。
抵押贷款机构Halifax周二称，截至2月的三个月房价同比增长5.1%，同比涨幅降至2013年7月以来最低，受到消费者融资愈发收紧打压。
英国政局的发展在近几周令英镑的负面人气加重，有关苏格兰再次进行独立公投的传言，北爱尔兰政府解体，英国首相特雷莎梅的退欧计划可能被推迟等因素均为投资者带来不确定性。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”