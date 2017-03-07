欧洲汇市：英镑触及七周低位，英国上议院将举行第二轮退欧相关表决

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦3月7日 - 英镑兑美元周二跌至七周低位，英国国会上议院将就有关触发退欧谈判的议案举行第二次投票。
英国上议院周二将试图迫使政府让议员在英国退欧条款及最终批准与欧盟的协议方面享有更大话语权。
政府料将在这次表决中败北，尽管部长们决心打消该计划成为法律的任何机会。英国需要触发“第50条款”才能启动与欧盟的正式谈判，预计该国将在本月这么做。
英镑兑美元跌破1.22，为1月17日以来首见，日内下跌0.4%。英镑兑欧元亦下跌0.3%至七周低点0.8671英镑。
“里斯本第50条款触发时间临近，对(英镑)造成负面影响；同时近期一些数据确认今年第一季经济增长将减速，也造成打压，”BMO Capital Markets外汇策略师Stephen Gallo表示。其并称，他认为政治因素对汇率的影响要比基本面更大。
自去年6月英国公投退欧以来，英镑兑美元已经累计挫跌近20%。
分析师称，英镑一直主要受到国内政治消息的驱动，但数据正在构成越来越大的压力；数据显示，英国经济在公投后展现出的韧性可能只是暂时的。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 孙茉莉/艾茂林)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”