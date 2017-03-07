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市场报道 | 2017年 3月 7日 星期二 18:12 BJT

欧洲汇市：英镑触及七周低位，英国上议院将举行第二轮退欧相关表决

路透伦敦3月7日 - 英镑兑美元周二跌至七周低位，英国国会上议院将就有关触发退欧谈判的议案举行第二次投票。

英国上议院周二将试图迫使政府让议员在英国退欧条款及最终批准与欧盟的协议方面享有更大话语权。

政府料将在这次表决中败北，尽管部长们决心打消该计划成为法律的任何机会。英国需要触发“第50条款”才能启动与欧盟的正式谈判，预计该国将在本月这么做。

英镑兑美元跌破1.22，为1月17日以来首见，日内下跌0.4%。英镑兑欧元亦下跌0.3%至七周低点0.8671英镑。

“里斯本第50条款触发时间临近，对(英镑)造成负面影响；同时近期一些数据确认今年第一季经济增长将减速，也造成打压，”BMO Capital Markets外汇策略师Stephen Gallo表示。其并称，他认为政治因素对汇率的影响要比基本面更大。

自去年6月英国公投退欧以来，英镑兑美元已经累计挫跌近20%。

分析师称，英镑一直主要受到国内政治消息的驱动，但数据正在构成越来越大的压力；数据显示，英国经济在公投后展现出的韧性可能只是暂时的。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 孙茉莉/艾茂林)
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