欧洲汇市：英镑触及12日低位，英退担忧再度升温

路透伦敦2月27日 - 英镑兑美元周一触及12日低位，因苏格兰有可能再度进行独立公投，加上英国为退欧作准备，投资者的担忧加剧。

《泰晤士报》一篇报导称，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)正在为苏格兰在3月份要求再度独立公投做准备，这正好是英国计划正式启动第50条款退欧程序的时间。

交易商表示，消息重压英镑，英镑在欧洲早盘下跌最多0.7%，至1.2384美元，为约两周来最低，但之后收复部份跌幅，在1350 GMT，最新跌0.4%，报1.2414美元。

《每日电讯报》报导称，特雷莎梅计划在触发第50条款后，尽快限制欧盟公民自由进入英国。

英国首相发言人称，苏格兰威胁再度进行独立公投创造不必要的不确定性和制造分裂，又表示，英国首相未设定移民政策的时间表，这令英镑稍作喘息。

“尽管苏格兰第二次进行独立公投的可能性在现阶段带来尾部风险，但这些风险并没有充份被消化在汇率中，”荷兰安智银行外汇策略师Viraj Patel在致客户的报告中说。

英镑兑欧元跌0.7%，至一周低位0.8535英镑。

分析师直指伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并，组建欧洲最大交易所的计划可能失败，也是英镑今日走低的原因。

“我认为，LSE和德意志交易所合并计划可能搁置，拖累了市场人气，”花旗的G10汇率策略部门欧洲主管Richard Cochinos说。