欧洲汇市：英镑触及12日低位，英退担忧再度升温

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦2月27日 - 英镑兑美元周一触及12日低位，因苏格兰有可能再度进行独立公投，加上英国为退欧作准备，投资者的担忧加剧。
《泰晤士报》一篇报导称，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)正在为苏格兰在3月份要求再度独立公投做准备，这正好是英国计划正式启动第50条款退欧程序的时间。
交易商表示，消息重压英镑，英镑在欧洲早盘下跌最多0.7%，至1.2384美元，为约两周来最低，但之后收复部份跌幅，在1350 GMT，最新跌0.4%，报1.2414美元。
《每日电讯报》报导称，特雷莎梅计划在触发第50条款后，尽快限制欧盟公民自由进入英国。
英国首相发言人称，苏格兰威胁再度进行独立公投创造不必要的不确定性和制造分裂，又表示，英国首相未设定移民政策的时间表，这令英镑稍作喘息。
“尽管苏格兰第二次进行独立公投的可能性在现阶段带来尾部风险，但这些风险并没有充份被消化在汇率中，”荷兰安智银行外汇策略师Viraj Patel在致客户的报告中说。
英镑兑欧元跌0.7%，至一周低位0.8535英镑。
分析师直指伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并，组建欧洲最大交易所的计划可能失败，也是英镑今日走低的原因。
“我认为，LSE和德意志交易所合并计划可能搁置，拖累了市场人气，”花旗的G10汇率策略部门欧洲主管Richard Cochinos说。
英镑自去年6月退欧公投以来贬值近五分之一，数据显示的英国经济有好有坏。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”