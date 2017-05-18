欧洲汇市：英镑走势疲软，市场观望英国零售销售数据

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦5月18日 - 英镑兑美元周四小跌，投资人等待一项英国有关消费者支出情况的指标出炉；英国退欧公投后的几个月期间，消费者支出曾提振英国经济，但目前外界认为已呈放缓。

退欧公投后的英镑贬值，造成通胀率偏高，加上2008年金融危机以来薪资增速迟滞，打压了消费者支出，英国第一季零售销售创七年来最大单季跌幅。

0737GMT，英镑兑美元下跌0.1%，至1.2962美元，周三曾上探1.30大关。

英镑兑欧元涨0.2%至0.85895英镑。

路透对分析师的调查显示，英国4月零售销售料增长1%。

投资者注意到零售销售数据越来越波动，这使预测其趋势越加困难。分析师称，今年复活节假期到来的时间较晚，也加大了该数据的季节性调整。