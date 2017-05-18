欧洲汇市：英镑走势疲软，市场观望英国零售销售数据

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh
* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt
路透伦敦5月18日 - 英镑兑美元周四小跌，投资人等待一项英国有关消费者支出情况的指标出炉；英国退欧公投后的几个月期间，消费者支出曾提振英国经济，但目前外界认为已呈放缓。
退欧公投后的英镑贬值，造成通胀率偏高，加上2008年金融危机以来薪资增速迟滞，打压了消费者支出，英国第一季零售销售创七年来最大单季跌幅。
0737GMT，英镑兑美元下跌0.1%，至1.2962美元，周三曾上探1.30大关。
英镑兑欧元涨0.2%至0.85895英镑。
路透对分析师的调查显示，英国4月零售销售料增长1%。
投资者注意到零售销售数据越来越波动，这使预测其趋势越加困难。分析师称，今年复活节假期到来的时间较晚，也加大了该数据的季节性调整。
法国农业信贷集团策略师在给客户的报告中称，“任何内需状况逊于预期的迹象，都可能使中期物价前景受到抑制。”(完) (编译 蔡美珍/于春红; 审校 艾茂林/汪红英)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0