欧洲汇市：英镑走势迟滞，英国央行总裁和官员将在议会作证

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦2月21日 - 英镑兑美元周二下跌，但兑欧元上涨，英国央行总裁卡尼和一些官员将在议会作证。
英镑继去年大跌之后最近表现已相对稳定，但近来数据显示消费者信心可能开始下滑，因通胀升高，且英国退欧谈判愈发临近。
盘初英镑回吐周一录得的部分涨幅。英镑兑美元跌0.3%至1.2423，但兑欧元升至0.8491。法国民族阵线主席勒庞受民众欢迎，让欧元承压。
英国上议院正就英国退欧进行第二天辩论，但英国央行总裁卡尼将出席另一个委员会，加上英国央行首席经济学家和另外两位官员也将列席，使之成为更为受到瞩目的事件。
“我们预期英国央行官员将会保持中性立场，但或许会更加强调负面风险，特别是通胀上升幅度没有预期中的那么大，”ING汇率策略主管Chris Turner表示。
公共债务数据也已经出炉，英国的借款水准预料将面临压力。修正后的第四季国内生产总值(GDP)数据将于周三公布。
不过政治风险仍为推动英镑的主要因素，预料英国退欧协商一旦正式启动，政治风险的推动力将更大；英国退欧协商可能从4月展开。
尽管英镑兑欧元及日圆等货币自1月中旬以来已经升值约4%，但对美元则是持续下滑。
德国商业银行分析师团队表示，英镑兑美元在55日均线及100日均线1.2415/07附近盘整，若跌破则可能开启新的跌势，回探1月中旬低点1.2253，甚至下探1.1983。
“我们维持对英镑偏空看法，但需要一点耐心等待实现，”德国商业银行技术分析师锺丝表示。(完) (编译 艾茂林/张明钧; 审校 孙茉莉)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”