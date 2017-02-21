版本:
中国
市场报道 | 2017年 2月 21日 星期二 18:17 BJT

欧洲汇市：英镑走势迟滞，英国央行总裁和官员将在议会作证

路透伦敦2月21日 - 英镑兑美元周二下跌，但兑欧元上涨，英国央行总裁卡尼和一些官员将在议会作证。

英镑继去年大跌之后最近表现已相对稳定，但近来数据显示消费者信心可能开始下滑，因通胀升高，且英国退欧谈判愈发临近。

盘初英镑回吐周一录得的部分涨幅。英镑兑美元跌0.3%至1.2423，但兑欧元升至0.8491。法国民族阵线主席勒庞受民众欢迎，让欧元承压。

英国上议院正就英国退欧进行第二天辩论，但英国央行总裁卡尼将出席另一个委员会，加上英国央行首席经济学家和另外两位官员也将列席，使之成为更为受到瞩目的事件。

“我们预期英国央行官员将会保持中性立场，但或许会更加强调负面风险，特别是通胀上升幅度没有预期中的那么大，”ING汇率策略主管Chris Turner表示。

公共债务数据也已经出炉，英国的借款水准预料将面临压力。修正后的第四季国内生产总值(GDP)数据将于周三公布。

不过政治风险仍为推动英镑的主要因素，预料英国退欧协商一旦正式启动，政治风险的推动力将更大；英国退欧协商可能从4月展开。

尽管英镑兑欧元及日圆等货币自1月中旬以来已经升值约4%，但对美元则是持续下滑。

德国商业银行分析师团队表示，英镑兑美元在55日均线及100日均线1.2415/07附近盘整，若跌破则可能开启新的跌势，回探1月中旬低点1.2253，甚至下探1.1983。

“我们维持对英镑偏空看法，但需要一点耐心等待实现，”德国商业银行技术分析师锺丝表示。(完) (编译 艾茂林/张明钧; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐