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市场报道 | 2017年 2月 21日 星期二 06:28 BJT

欧洲汇市：英镑走强，英国上议院开始退欧辩论

路透伦敦2月20日 - 英镑兑大多数主要货币周一上涨，兑欧元结束了三日连跌。关于英国将如何离开欧盟和退欧对经济会产生什么影响的疑问，本周可能继续主导英镑走势。

英国上议院开始辩论退欧法案，该法案将为英国正式启动退欧谈判铺平道路。

上议院中的反对党与独立议员寻求修正条款，以迫使政府更加经常性地提供退欧谈判最新情况，并确保生活在英国的欧洲公民的权利。

英镑创出本月初以来的最佳单日表现，兑美元涨0.5%报1.2472；兑欧元涨0.3%报0.8516英镑，结束三日跌势。

“我认为这有点儿修正的意味，因为从英国数据方面来看，上周是非常不利的一周，”荷兰国际集团(ING)的汇市策略师Viraj Patel表示。

周二，英国央行总裁及首席经济学家将在议会一个委员会接受质询。周三英国统计局将公布第四季GDP数据修正值。

英镑兑瑞郎和兑日圆涨0.4-0.6%。

英镑波动性指标仍低迷，显示市场预期当英国启动退欧条款并开始两年的退出进程时，不会有什么戏剧性变化。(完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
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