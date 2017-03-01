欧洲汇市：英镑跌至六周低位，因人气转为低迷

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
过去两周发布的数据表明，未来两年英国退欧计划相关的不确定性，终于开始使英国经济受到不利影响后，英镑一直走势艰难。
周三公布的调查显示，英国2月制造业增速慢于预期，但仍料帮助经济在2017年初维持退欧公投以后的强劲增长势头。
在英国经常账赤字庞大的情况下，对英国经济进入政治不确定阶段的担忧可能加重，1月投资者的英债净销售规模为12月的两倍多。
1100 GMT后美国交易商进场，英镑遭一轮卖盘打压，先跌穿1.2350美元支持位，后跌穿1.23美元，为1月中来首见。
“这是目前英镑/美元走势方向的信号，”ING策略师Viraj Patel说。
在1630 GMT，英镑兑美元和欧元各下跌0.5%，分别报1.2316美元和0.8578英镑。英镑兑美元连续第四日下跌，为12月中来最长跌势。
英国央行周三公布的数据显示，英国1月消费者信贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓。数据还显示，1月外国投资者净卖出英债76亿英镑，12月时的规模不到30亿英镑。
“市场注意到外国投资者卖出英债规模达到2014年来最大，令投资人重新聚集英国经常账赤字的融资问题上，”美银美林策略师Kamal Sharma说。
“利差仍暗示，英镑/美元应该跌向其交投区间的低端，跌向1.20美元。”Sharma说。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”