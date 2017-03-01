欧洲汇市：英镑跌至六周低位，因人气转为低迷

路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。

过去两周发布的数据表明，未来两年英国退欧计划相关的不确定性，终于开始使英国经济受到不利影响后，英镑一直走势艰难。

周三公布的调查显示，英国2月制造业增速慢于预期，但仍料帮助经济在2017年初维持退欧公投以后的强劲增长势头。

在英国经常账赤字庞大的情况下，对英国经济进入政治不确定阶段的担忧可能加重，1月投资者的英债净销售规模为12月的两倍多。

1100 GMT后美国交易商进场，英镑遭一轮卖盘打压，先跌穿1.2350美元支持位，后跌穿1.23美元，为1月中来首见。

“这是目前英镑/美元走势方向的信号，”ING策略师Viraj Patel说。

在1630 GMT，英镑兑美元和欧元各下跌0.5%，分别报1.2316美元和0.8578英镑。英镑兑美元连续第四日下跌，为12月中来最长跌势。

英国央行周三公布的数据显示，英国1月消费者信贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓。数据还显示，1月外国投资者净卖出英债76亿英镑，12月时的规模不到30亿英镑。

“市场注意到外国投资者卖出英债规模达到2014年来最大，令投资人重新聚集英国经常账赤字的融资问题上，”美银美林策略师Kamal Sharma说。

“利差仍暗示，英镑/美元应该跌向其交投区间的低端，跌向1.20美元。”Sharma说。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)