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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 01:35 BJT

欧洲汇市：英镑跌至六周低位，因美元上涨

路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。

周四数据显示，2月英国建筑活动小幅增长，但新订单放缓。周三数据显示制造业活动逊于预期。

1630 GMT，英镑下跌0.1%，至1.2274美元，但兑普遍走强的美元的表现远胜日圆、澳元和新西兰元等其他主要货币。

英镑兑欧元上涨，至0.8568英镑。

路透调查周四表示，汇率策略师预计，一旦英国正式启动退欧磋商，英镑将缓慢地有序下跌。英镑自去年6月退欧公投以来已经贬值近五分之一。

英国退欧议案周三在上议院遭遇挫折，首相发言人周四表示，首相特雷莎梅清楚表明，希望退欧议案能够在不附加修正案的情况下获得议会批准，让政府正式启动退欧磋商。

“如果特雷莎梅能按照自己设定的最后期限启动退欧，这或许会带动英镑进一步下跌，因为这会发出如下信号：特雷莎梅完全掌控形势，她的硬退欧计划正在成形，”Think Markets分析师Naeem Aslam说，并暗示英镑有可能达到1.18美元的水平。

过去一周多家大行也作出类似的预估。

“我们预计欧元/英镑未来几个月还将进一步上升，不管是触发第50条款之前还是之后，”丹麦丹斯克银行外汇策略师在报告中写道。他们称，三个月后英镑兑欧元预计在0.87英镑。

“这也就是说，欧元兑英镑不仅受到英国政治不确定性的影响，也受到欧洲不确定性的影响，尤其是法国总统大选，如果勒庞在民调中支持率上升，欧元/英镑或面临下行压力。”(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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