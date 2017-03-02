欧洲汇市：英镑跌至六周低位，因美元上涨

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透伦敦3月2日 - 英镑兑美元周四跌至六周低位，对美国3月升息的预期提振美元，与此同时，经济数据描绘出的英国经济图景好坏参半。
周四数据显示，2月英国建筑活动小幅增长，但新订单放缓。周三数据显示制造业活动逊于预期。
1630 GMT，英镑下跌0.1%，至1.2274美元，但兑普遍走强的美元的表现远胜日圆、澳元和新西兰元等其他主要货币。
英镑兑欧元上涨，至0.8568英镑。
路透调查周四表示，汇率策略师预计，一旦英国正式启动退欧磋商，英镑将缓慢地有序下跌。英镑自去年6月退欧公投以来已经贬值近五分之一。
英国退欧议案周三在上议院遭遇挫折，首相发言人周四表示，首相特雷莎梅清楚表明，希望退欧议案能够在不附加修正案的情况下获得议会批准，让政府正式启动退欧磋商。
“如果特雷莎梅能按照自己设定的最后期限启动退欧，这或许会带动英镑进一步下跌，因为这会发出如下信号：特雷莎梅完全掌控形势，她的硬退欧计划正在成形，”Think Markets分析师Naeem Aslam说，并暗示英镑有可能达到1.18美元的水平。
过去一周多家大行也作出类似的预估。
“我们预计欧元/英镑未来几个月还将进一步上升，不管是触发第50条款之前还是之后，”丹麦丹斯克银行外汇策略师在报告中写道。他们称，三个月后英镑兑欧元预计在0.87英镑。
“这也就是说，欧元兑英镑不仅受到英国政治不确定性的影响，也受到欧洲不确定性的影响，尤其是法国总统大选，如果勒庞在民调中支持率上升，欧元/英镑或面临下行压力。”(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”