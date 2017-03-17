版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 17日 星期五 18:37 BJT

欧洲汇市：英镑连三涨，受益于英国央行会议记录

路透伦敦3月17日 - 英镑兑美元周五连续第三天上涨，为1月中旬以来首见，英国央行部分官员可能倾向于升息的迹象，协助支撑英镑信心。

英国央行货币政策委员会最新会议记录周四令市场感到意外，会议记录显示，一位即将离任的委员投票赞成升息，其他委员也表示如果通胀升速很快，他们很快也会同意升息。

目前，英镑利率期货显示未来12个月英国会升息一次。

在英国下月开始退欧协商，迈入一段新的政治压力期之际，这应给英镑提供一些支撑。

一些大型银行预计，英镑数月后将跌破1.2美元，但在英国央行的帮助下，英镑本周摆脱了围绕苏格兰再次举行独立公投以及有关英国退欧不利协议风险等政治杂音的干扰。

英镑兑美元周五涨0.3%报1.2395，兑欧元报0.8689。(完) (编译 许娜/李爽 审校 蔡美珍/王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐