欧洲汇市：英镑连三涨，受益于英国央行会议记录

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦3月17日 - 英镑兑美元周五连续第三天上涨，为1月中旬以来首见，英国央行部分官员可能倾向于升息的迹象，协助支撑英镑信心。
英国央行货币政策委员会最新会议记录周四令市场感到意外，会议记录显示，一位即将离任的委员投票赞成升息，其他委员也表示如果通胀升速很快，他们很快也会同意升息。
目前，英镑利率期货显示未来12个月英国会升息一次。
在英国下月开始退欧协商，迈入一段新的政治压力期之际，这应给英镑提供一些支撑。
一些大型银行预计，英镑数月后将跌破1.2美元，但在英国央行的帮助下，英镑本周摆脱了围绕苏格兰再次举行独立公投以及有关英国退欧不利协议风险等政治杂音的干扰。
英镑兑美元周五涨0.3%报1.2395，兑欧元报0.8689。(完) (编译 许娜/李爽 审校 蔡美珍/王洋)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”