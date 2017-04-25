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市场报道 | 2017年 4月 26日 星期三 00:47 BJT

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元

路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。

英镑兑欧元盘中降至0.8527英镑的日内低位，此前欧洲央行管委会内及接近管委的三位消息人士对路透表示，由于法国大选两位反欧盟的候选人在第二轮中对阵的风险消除，且由于经济处于多年来最佳状态，欧洲央行可能在6月货币政策声明中微调措辞。

周一欧元兑英镑上涨1.4%，为1月初来最大单日升幅，因周日法国大选第一轮投票结果消除了两位反欧盟候选人在第二轮投票对决的风险。

预计中间派候选人马克龙将在5月7日决选中轻松击败极右翼候选人勒庞，这推动欧元释然上涨。

“欧元/英镑表现主导今日的市场走势，”满地可银行策略师Stephen Gallo说。“欧元/美元势走也带动英镑兑美元小涨。”

1540 GMT，英镑兑欧元跌0.3%，报0.8519英镑。英镑兑美元升0.3%，报1.2836美元。

本周经济数据不多，主要事件将是周四欧洲央行的政策决定和记者会，以及周五公布的英国首季国内生产总值(GDP)数据。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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