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欧洲汇市：英镑/美元在接近10个月高位处持稳，市场押注英国将软退欧
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2017年7月28日 / 上午9点10分 / 1 天前

欧洲汇市：英镑/美元在接近10个月高位处持稳，市场押注英国将软退欧

路透新闻部

1 分钟阅读

* 英镑及英债收益率表现 tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英退公投以来英镑贸易加权指数表现 tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦7月28日 - 英镑/美元周五在靠近10个月最高水准处持稳，受到财政大臣哈蒙德关于和欧盟磋商过渡性退出协议的讲话支撑。

哈蒙德的讲话减轻了市场对于英国将“硬退欧”的担忧情绪。

哈蒙德周五称，他希望避免英国在2019年出现“断崖式”退欧。

哈蒙德还表示，在退欧之后欧盟公民能够继续在英国工作，影响英国与欧盟关系的法规的变动，将在过渡期内逐渐实施。

令据金融时报报道，英国财长哈蒙德希望在英退后的两年内，企业仍可完全准入欧盟单一市场。

在此之前英国内阁其它官员的表态，令投资者认为“硬性退欧”的几率较小。

不过ING外汇分析师Viraj Patel表示，只有欧盟同意了这种退欧方式，交易员才能对此加以考量，英镑才能进一步上涨。

周五英镑兑美元上涨0.1%至1.3079，距离周四的10个月高位1.3159美元近在咫尺。

英镑兑欧元自退欧公投后累计下跌近15%。周五变动不大，报在0.8949英镑。

投资者将目光投向了下周四的英国央行政策会议，届时还将公布季度通胀报告。(完) (编译 刘秀红/王洋; 审校 艾茂林/高琦)

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