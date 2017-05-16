欧洲汇市：英镑/美元小涨，等待英国通胀数据发布

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 退欧公投以来英镑表现：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦5月16日 - 英镑兑普跌的美元回升至近期区间高端，不过在0830GMT英国通胀数据公布前，貌似还是缺乏突破1.30美元的动力。

英国央行上周下调对英国经济的预期，表示该行或需要在市场预期的2019年底之前升息，前提是英退进展顺利。这其中包括忽略通胀率超过2%目标位等情况。

分析师多表示，就算通胀率跳升至2.6%，也仍将符合央行自身的预估，或许不足以带动英镑升破1.30下方的阻力位；此一阻力已经形成阻碍一个月之久。

Rabobank策略师Piotr Matys表示，“上周的通胀报告移除了一些立场趋于强硬的观点，但市场还未深信英国央行对于顺利退欧及薪资和通胀假设的合理性，而未能做出反应。”

上日尾盘下跌过后，欧洲早盘英镑上涨0.25%至1.2929美元，兑欧元升至0.8528英镑。

本周最大的消息市仓位变动，显示上周英镑空仓降幅创下史上第三大，目前已经较过去七个月接连创下的纪录高点少了一半以上。

然而英镑仍难有进一步发展，许多只要银行尚不认为市场能够平稳度过未来18个月可能会荆棘满布的退欧协商。

法国兴业分析师Kit Juckes表示，“消费者物价指数(CPI)、明天的就业和薪资数据，以及周四公布涵盖复活节期间零售销售数据，是否会促使市场担心英国央行立场趋于强硬呢？是有那么一点可能。”