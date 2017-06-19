欧洲汇市：英镑/美元微涨，英退谈判正式启动

中国新股：证监会下发新一批六家企业IPO批文，募资总额不超过32亿元
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
路透伦敦6月19日 - 英镑/美元周一微涨，交易商保持谨慎，因英国正式开始启动退欧谈判，而且国内政治不确定性打压了对英镑的兴趣。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至上周二当周，投机客英镑净空仓增至5月初以来最高水准，因6月8日英国大选中没有一个党派赢得议会绝对多数席位，激发国内政治动荡。
英镑周四急升，因英国央行货币政策委员会有多达三位委员支持加息，令金融市场大感意外。但英镑未能保住这些涨幅。
“市场普遍对英镑怀有戒心，”法国兴业银行的汇市策略师Alvin Tan表示，“尽管上周英国央行出现令人意外的5:3投票结果，但英镑并未能受到追捧。政治形势目前是主导因素。”
英国脱欧事务大臣戴维斯周一在布鲁塞尔开始与欧盟进行退欧谈判。谈判将确定英国退出欧盟的条件，并决定未来几代英国人与欧洲大陆的关系。
英镑/美元周一涨0.2%报1.2803美元，兑欧元报0.8745英镑，上周兑这两种货币均录得温和涨幅。
德国商业银行分析师在客户报告中写道，退欧谈判“终于开始”应该暂时对英镑利多。(完) (编译 刘秀红/张涛；审校 艾茂林/于春红)
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
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