欧洲汇市：英镑/美元微涨，英退谈判正式启动

路透伦敦6月19日 - 英镑/美元周一微涨，交易商保持谨慎，因英国正式开始启动退欧谈判，而且国内政治不确定性打压了对英镑的兴趣。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至上周二当周，投机客英镑净空仓增至5月初以来最高水准，因6月8日英国大选中没有一个党派赢得议会绝对多数席位，激发国内政治动荡。

英镑周四急升，因英国央行货币政策委员会有多达三位委员支持加息，令金融市场大感意外。但英镑未能保住这些涨幅。

“市场普遍对英镑怀有戒心，”法国兴业银行的汇市策略师Alvin Tan表示，“尽管上周英国央行出现令人意外的5:3投票结果，但英镑并未能受到追捧。政治形势目前是主导因素。”

英国脱欧事务大臣戴维斯周一在布鲁塞尔开始与欧盟进行退欧谈判。谈判将确定英国退出欧盟的条件，并决定未来几代英国人与欧洲大陆的关系。

英镑/美元周一涨0.2%报1.2803美元，兑欧元报0.8745英镑，上周兑这两种货币均录得温和涨幅。