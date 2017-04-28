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市场报道 | 2017年 4月 28日 星期五 17:59 BJT

欧洲汇市：英镑/美元触及七个月高位，录得退欧公投以来最佳月线表现

路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱有关英国经济成长大幅放缓数据的影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空仓。

英国周五公布的数据显示，2017年第一季经济增长急剧下滑，因去年退欧公投推高了通胀，打击了零售商和其他以消费为核心的企业。

但数据公布前一直持坚的英镑对该数据几无反应，英镑兑美元日内涨0.4%触及七个月高位1.2951美元。

分析师称，这是因为英镑空仓规模已经接近纪录高位，更有可能出现轧空操作。

“即使我们上周已经经历了一次轧空，市场仍然是极度做空英镑的，这是因为这一点，今日早盘英镑在轧空推动下走高的那一幕，更有可能发生。一旦市场传出好消息，人们就会回补空仓。”荷兰合作银行汇市分析师Jane Foley说道。

今日是4月的最后一个交易日，英镑兑美元本月迄今上涨近3%，为2016年3月以来最佳表现。（完） (编译 刘秀红/高琦 审校 张明钧/于春红)
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