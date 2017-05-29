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债券 | 2017年 5月 29日 星期一 18:26 BJT

欧洲经济：欧元区薪资将会增长，但有所滞后--欧洲央行管委

路透维也纳5月29日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示，如果欧元区经济保持上升势头，则该地区的薪资将会增长--尽管有所滞后，并将提升基础通胀。

“我们对于为何薪资增长相对疲弱讨论了很多，但在我看来，这是时间滞后的问题，”奥地利央行总裁诺沃特尼在维也纳对记者表示。

“如果经济上升势头更加稳固，我认为我们可以期待薪资动能增强，这也意味着核心通胀可能会上升，”诺沃特尼说。

关于经济增长，诺沃特尼说，不断有正面消息，但欧洲央行需要确认经济改善可以持续。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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