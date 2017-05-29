欧洲经济：欧元区薪资将会增长，但有所滞后--欧洲央行管委

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透维也纳5月29日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示，如果欧元区经济保持上升势头，则该地区的薪资将会增长--尽管有所滞后，并将提升基础通胀。
“我们对于为何薪资增长相对疲弱讨论了很多，但在我看来，这是时间滞后的问题，”奥地利央行总裁诺沃特尼在维也纳对记者表示。
“如果经济上升势头更加稳固，我认为我们可以期待薪资动能增强，这也意味着核心通胀可能会上升，”诺沃特尼说。
关于经济增长，诺沃特尼说，不断有正面消息，但欧洲央行需要确认经济改善可以持续。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选