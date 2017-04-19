欧洲经济：欧洲央行若加息，则有助于降低德国经常帐盈余--媒体

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透柏林4月19日 - 据德国媒体Funke Mediengruppe周三报导，德国政府认为，欧洲央行加息有助于缩窄德国常遭批评的贸易顺差。
报导援引了德国财政和经济部准备的一份长八页的报告，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)计划在本周稍晚召开的国际货币基金组织(IMF)春季会议上提交该报告。
朔伊布勒长期以来一直批评欧洲央行当前的超低利率政策。
这份新的报告并未呼吁欧洲央行加息，但表示收紧货币政策符合欧洲经济复苏状况，而欧元料也会走强、进而降低德国经常帐盈余。
“欧元区经济增长和通胀形势可能会促使欧洲央行启动货币政策正常化，”报导引述这篇报告称。“欧元走强将自动降低贸易顺差。”
美国总统特朗普和其他美国官员已瞄准德国经常帐的高盈余。
德国政府的一名高级官员周二表示，预计美国政府将在本周的20国集团(G20)/IMF会议上向德国施加更大压力。
这家德国报纸重申了德国政府的看法，即贸易顺差主要是因为德国产品质量好，取决于民间消费者和公司的决定。
德国政府还指出，德国并未影响欧洲央行货币政策，贸易政策则是由欧盟来决定。(完) (编译 孙国玉/王颖；审校 王丽鑫/白云)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未