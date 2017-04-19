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市场报道 | 2017年 4月 19日 星期三 09:48 BJT

欧洲经济：欧洲央行若加息，则有助于降低德国经常帐盈余--媒体

路透柏林4月19日 - 据德国媒体Funke Mediengruppe周三报导，德国政府认为，欧洲央行加息有助于缩窄德国常遭批评的贸易顺差。

报导援引了德国财政和经济部准备的一份长八页的报告，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)计划在本周稍晚召开的国际货币基金组织(IMF)春季会议上提交该报告。

朔伊布勒长期以来一直批评欧洲央行当前的超低利率政策。

这份新的报告并未呼吁欧洲央行加息，但表示收紧货币政策符合欧洲经济复苏状况，而欧元料也会走强、进而降低德国经常帐盈余。

“欧元区经济增长和通胀形势可能会促使欧洲央行启动货币政策正常化，”报导引述这篇报告称。“欧元走强将自动降低贸易顺差。”

美国总统特朗普和其他美国官员已瞄准德国经常帐的高盈余。

德国政府的一名高级官员周二表示，预计美国政府将在本周的20国集团(G20)/IMF会议上向德国施加更大压力。

这家德国报纸重申了德国政府的看法，即贸易顺差主要是因为德国产品质量好，取决于民间消费者和公司的决定。

德国政府还指出，德国并未影响欧洲央行货币政策，贸易政策则是由欧盟来决定。(完) (编译 孙国玉/王颖；审校 王丽鑫/白云)
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