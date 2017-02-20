欧洲经济：英国就退欧后的汽车产业向标致雪铁龙做出保证--金融时报

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦2月18日 - 英国金融时报周六报导称，英国政府已向PSA(标致雪铁龙)集团就该国退欧后的贸易和供应链做出担保，以在一项可能进行的收购交易后保护Vauxhall汽车厂。
英国商务大臣Greg Clark与法国政界人士及PSA高管周四在巴黎会晤，讨论后者计划收购通用汽车欧洲业务欧宝。英国的Vauxhall工厂属于欧宝旗下。
这场会谈在英国和德国敲响了政治警钟，他们担心该交易会导致国内大量失业。
Clark周五表示，PSA高管“强调他们非常重视Vauxhall品牌长久以来的实力，这和其称职敬业的劳动力是分不开的”。
金融时报周六报导引述熟知该场会议人士谈话指出，Clark同时做出类似于他去年对日产所作承诺，之后日产宣布将再英国打造两款新车。
Clark当时承诺日产，将会确保更多组件供应是源于英国，支持电动车及低排放车辆的研训工作，并在英国退欧之后推动汽车在进入欧盟市场时“自由无碍”。
政府基于商业机密理由拒绝说明对日产的承诺细节，不过曾经见过相关函件的政府审计官员表示，这并不表示政府得负担日产方面退欧相关的成本。
英国商业部周六拒绝评论Clark是否曾对标致雪铁龙做出类似的承诺。
金融时报引述Clark谈话指出，他和标致雪铁龙高阶主管“大致谈论的是我们的承诺，以及对研发电动车辆和电池的热情”，但他补充称Clark并未提出进一步细节。(完) (编译 许娜/张明钧; 审校 刘秀红/孙茉莉)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”