欧洲经济：英国就退欧后的汽车产业向标致雪铁龙做出保证--金融时报

路透伦敦2月18日 - 英国金融时报周六报导称，英国政府已向PSA(标致雪铁龙)集团就该国退欧后的贸易和供应链做出担保，以在一项可能进行的收购交易后保护Vauxhall汽车厂。

英国商务大臣Greg Clark与法国政界人士及PSA高管周四在巴黎会晤，讨论后者计划收购通用汽车欧洲业务欧宝。英国的Vauxhall工厂属于欧宝旗下。

这场会谈在英国和德国敲响了政治警钟，他们担心该交易会导致国内大量失业。

Clark周五表示，PSA高管“强调他们非常重视Vauxhall品牌长久以来的实力，这和其称职敬业的劳动力是分不开的”。

金融时报周六报导引述熟知该场会议人士谈话指出，Clark同时做出类似于他去年对日产所作承诺，之后日产宣布将再英国打造两款新车。

Clark当时承诺日产，将会确保更多组件供应是源于英国，支持电动车及低排放车辆的研训工作，并在英国退欧之后推动汽车在进入欧盟市场时“自由无碍”。

政府基于商业机密理由拒绝说明对日产的承诺细节，不过曾经见过相关函件的政府审计官员表示，这并不表示政府得负担日产方面退欧相关的成本。

英国商业部周六拒绝评论Clark是否曾对标致雪铁龙做出类似的承诺。

金融时报引述Clark谈话指出，他和标致雪铁龙高阶主管“大致谈论的是我们的承诺，以及对研发电动车辆和电池的热情”，但他补充称Clark并未提出进一步细节。(完) (编译 许娜/张明钧; 审校 刘秀红/孙茉莉)