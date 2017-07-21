欧洲股市：大幅收跌，因欧元不断攀升对欧洲公司盈利带来压力

* STOXX 600指数收跌1%

* 多数欧洲市场收低

* 欧元升至两年高位，令欧洲公司盈利受压

路透伦敦7月21日 - 欧洲股市周五下挫，因欧元上涨，欧洲公司盈利令人失望，本周市场走势震荡。

欧元周五攀升至两年高位，令欧洲出口公司占很大权重的STOXX 600指数下跌1%，周线跌幅达到1.7%。欧元区STOXX指数周五下挫1.3%，绩优股STOXX 50指数跌1.4%。

之前一周STOXX 600指数录得逾两个月以来表现最好的一周，但本周走势不佳，显示了市场人气急转直下。

“过去一年，欧洲公司业绩期都是开局强劲，之后转差，当前业绩期开局就十分疲弱，”德银股市策略师Wolf von Rotberg说。

“欧元强劲将会重压获利以欧元计算的公司的业绩，很可能导致业绩期余下时间，公司业绩好于预期的比率下降。”他说。

不过，资金继续流入欧洲股市，数据显示，本周大约30亿美元的资金流入此间市场，为十周内资金流入之最。投资者直指投资者资金流入欧股，缓和了欧洲企业第二季盈利增长平平的影响。

“自去年初以来，有600亿美元的资金从欧洲股市撤出，而有200亿美元的资金流回欧洲股市。所以还有400亿美元的净流出，这为我们看好欧股的观点提供技术性支撑，”JP Morgan Asset Management全球市场策略师Nandini Ramakrishnan说。

Ramakrishnan补充说，预计STOXX 600指数成份股企业第二季盈利增幅达到约7-9%，全年增幅达到14%。

法股CAC 40指数收低1.57%，至4月21日来最低水准，在那日后不久，马克龙在法国总统选举首轮投票中胜出，带动法股和欧洲股市大幅攀升。

德股DAX指数收挫1.7%，触及4月来最低水准，且录得一个月来表现最差的一天。

英股富时100指数收低0.47%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)