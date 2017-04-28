欧洲股市：本周创12月来最佳周度表现，因新资金涌入

更正-欧洲股市：小幅收低，因油价下滑及美国数据疲弱
路透伦敦6月14日 - 欧洲股市周三回落，因能源股受油价大跌拖累走软，在美国公布疲弱数据令投资人质疑美国未来升息路径后，银行股也受压。
* STOXX 600指数收低0.2%，但本周表现为12月来最好
* 瑞银上涨，因财富管理业务重振
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
泛欧STOXX 600指数收低0.2%，报387.09点，延续上日的跌势，英股富时100指数收低0.46%，法股CAC 40指数小跌0.08%。
泛欧STOXX 600指数本周收高2.5%，为去年12月来表现最强的一周，因法国大选首轮投票结果对市场有利，新的资金涌入区内股市。
泛欧STOXX 600指数连续第三个月上涨，且逼近周三触及的20个月新高。
券商和投资者争相推荐欧股。美银美林策略师将STOXX指数的目标位上调至420点，他们预期，今年欧洲企业获利将增长15%。
BNP Paribas Investment Partners欧洲股市部门主管Andrew King说，“如果股价看似已触及合理高位，那么，必须有盈利增长来带动股市从当前水准进一步攀升。我们有信心，会出现这样的情况。”
“因此，此轮季报期可能很重要。这对让海外投资者确信欧洲没有瓦解，经济正在复苏很有帮助。”
汤森路透数据显示，迄今28%的STOXX 600指数成份股企业公布了业绩，其中71%盈利好于预期，20%不及预期。
美银美林周五表示，本周流入欧洲股市基金的资金规模创下2015年来最大。这扶助提振区内市场的乐观情绪。
瑞银上涨2.2%，触及三个月高位。该行的理财业务实现久违重振，帮助该瑞士最大银行第一季度录得强劲业绩，创下金融危机以来同期第二佳绩。
德股DAX指数收低0.05%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦6月14日 - 欧洲股市周三回落，因能源股受油价大跌拖累走软，在美国公布疲弱数据令投资人质疑美国未来升息路径后，银行股也受压。
路透伦敦6月13日 - 欧洲股市周二从七周低位反弹，受助于科技股回升和投资者对受困的意大利银行业的乐观情绪。英国企业Capita领涨，此前发布的财测缓解投资者忧虑。
该指数稍早受到支撑，因油价上涨提振能源股，且法国总统马克龙所带领的政党有望在议会选举中取得绝大多数席位，从而推进有利于营商的政策。