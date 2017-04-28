欧洲股市：本周创12月来最佳周度表现，因新资金涌入

* STOXX 600指数收低0.2%，但本周表现为12月来最好

* 瑞银上涨，因财富管理业务重振

路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。

泛欧STOXX 600指数收低0.2%，报387.09点，延续上日的跌势，英股富时100指数收低0.46%，法股CAC 40指数小跌0.08%。

泛欧STOXX 600指数本周收高2.5%，为去年12月来表现最强的一周，因法国大选首轮投票结果对市场有利，新的资金涌入区内股市。

泛欧STOXX 600指数连续第三个月上涨，且逼近周三触及的20个月新高。

券商和投资者争相推荐欧股。美银美林策略师将STOXX指数的目标位上调至420点，他们预期，今年欧洲企业获利将增长15%。

BNP Paribas Investment Partners欧洲股市部门主管Andrew King说，“如果股价看似已触及合理高位，那么，必须有盈利增长来带动股市从当前水准进一步攀升。我们有信心，会出现这样的情况。”

“因此，此轮季报期可能很重要。这对让海外投资者确信欧洲没有瓦解，经济正在复苏很有帮助。”

汤森路透数据显示，迄今28%的STOXX 600指数成份股企业公布了业绩，其中71%盈利好于预期，20%不及预期。

美银美林周五表示，本周流入欧洲股市基金的资金规模创下2015年来最大。这扶助提振区内市场的乐观情绪。

瑞银上涨2.2%，触及三个月高位。该行的理财业务实现久违重振，帮助该瑞士最大银行第一季度录得强劲业绩，创下金融危机以来同期第二佳绩。