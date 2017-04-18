欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举

更正-欧洲股市：小幅收低，因油价下滑及美国数据疲弱
路透伦敦6月14日 - 欧洲股市周三回落，因能源股受油价大跌拖累走软，在美国公布疲弱数据令投资人质疑美国未来升息路径后，银行股也受压。
* STOXX 600指数下跌1%
* 波动率指数触及去年12月来最高
* 矿业股和油股跌幅居前
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
泛欧STOXX 600指数收低1%，为十周来最大单日跌幅，英股富时100指数重挫2.5%。
这是富时100指数在英国退欧以来表现最差的一天，此前英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行提前大选，称这是英国与欧盟进行退欧磋商之际，保证政治稳定的唯一途径。
英镑在提前大选消息发布后上涨，令在海外有收益的英国企业承压。
“英镑上涨，看似是因为市场预期，随着保守党扩大在议会中的多数席位，特雷莎梅将不再受到党内硬退欧支持者的掣肘，从而使英国避免硬退欧，转而采用世贸组织贸易条款的可能性上升，一些人士担心硬退欧会打击英国经济，”Columbia Threadneedle多资产配置主管Toby Nangle说。
零售股和房屋建筑商股是富时100指数中唯一上升的两个板块，它们从英镑上涨中得益。马莎百货、Barratt Development和Persimmon上升0.9-1.9%不等。
交易商表示，英镑走弱未来可能对英国股市有利。
“我们仍然看多英国股市，”Berkeley Capital交易商John Moore说。
“如果英国有进一步不确定性，我们认为，英镑兑美元将会遭到些许抛售，英股富时100指数将从中得益。”
距离法国总统选举首轮投票还余下三日的时间，欧洲VSTOXX波动性指数触及去年12月来最高。
法股CAC 40指数收跌1.6%，为近七个月来最大单日跌幅。
Ifop-Fiducial民调显示，中间派总统候选人马克龙在首轮投票中领先，支持率为23%，排第二的是极右翼候选人勒庞，支持率为22%，极左翼选人梅朗雄支持率为19.5%。
基本资源类股跌幅最大，下挫3.1%，分析师称，铁矿石价格骤降重压矿业股。
油气股跌2%，因预期美国产量上升，拖累油价下跌。
德股DAX指数收跌0.9%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦6月14日 - 欧洲股市周三回落，因能源股受油价大跌拖累走软，在美国公布疲弱数据令投资人质疑美国未来升息路径后，银行股也受压。
路透伦敦6月13日 - 欧洲股市周二从七周低位反弹，受助于科技股回升和投资者对受困的意大利银行业的乐观情绪。英国企业Capita领涨，此前发布的财测缓解投资者忧虑。
该指数稍早受到支撑，因油价上涨提振能源股，且法国总统马克龙所带领的政党有望在议会选举中取得绝大多数席位，从而推进有利于营商的政策。