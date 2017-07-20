欧洲财政：欧元区第一季公共赤字降至10年最低，得益于德国盈余扩大

路透布鲁塞尔7月20日 - 欧盟统计局周四公布的数据显示，2017年第一季欧元区公共赤字降至近10年最低，得益于德国的盈余扩大，尽管法国的财政缺口也加大。

这个数据证实了欧元区公共财政好转的状况，不过意大利负债加大，拉高了欧元区第一季的公共负债水平。意大利债务水平为欧元区19国中第二大。

欧盟统计局称，第一季政府负债与国内生产总值(GDP)之比从前一季的1.1%降至0.9%，证实了长期持续下降的趋势。

欧元区第一季公共赤字创下2007年第四季以来最低水平，当时金融危机开始打击欧元区的经济体，迫使政府扩大公共支出以支撑金融业。

财政缺口缩小要感谢德国人的节俭。德国第一季公共盈余相当于GDP的比例从去年第四季的1.4%上升至1.5%，去年第三季为0.7%。

德国预算盈余扩大，与欧元区其他国家和欧盟机构的呼吁相悖。他们呼吁德国增加支出并上调薪资，以帮助巩固欧元区经济复苏。

相反，欧元区第二大经济体法国第一季政府赤字与经济产出之比，从之前一季的3.2%升高至3.3%。

这高于欧盟财政规章设定的上限3%，但法国总统马克龙政府已再三承诺，将在今年把这一比率降到3%以下。

欧元区赤字虽然下降，但第一季公共债务与产出之比从2016年第四季的89.2%升至89.5%，高于欧盟财政规章为欧元区国家设定的指示性上限60%。

这部分归咎于意大利债务扩张。意大利是欧元区第三大经济体，而债务水平已经是区内第二高。今年第一季，意大利债务与产出之比从上一季的132.6%升至134.7%。

希腊债务水平位居欧元区之冠，欧盟统计局称希腊第一季债务与产出之比降至176.2%，去年第四季时为179%。(完) (编译 李春喜/艾茂林; 审校 张明钧/蔡美珍)