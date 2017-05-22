欧洲财政：欧盟称欧元区国家财政状况改善，法国和西班牙赤字仍超标

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透布鲁塞尔5月22日 - 欧盟执委会周一称，欧元区国家的财政状况已改善，表明欧元区财政稳定性不断增强，但法国和西班牙仍高于欧盟规则设定的赤字上限，意大利仍面临“紧迫”挑战。
欧盟执委会在每年春季发布的例行报告中发表了上述评估。例行报告旨在对欧盟28个成员国提出经济改革建议，并对财务状况失衡的国家采取纪律措施。
2016年欧元区19国已将总预算赤字相对于该区国内生产总值(GDP)的比例降至1.5%。今明两年预算赤字相对于GDP的比例将进一步下降，将远低于欧盟规则要求的3%以下。
欧盟去年的总预算赤字相当于GDP的1.7%，接下来也可能会下降。
但欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西说，经济复苏和预算状况改善情况“不均衡”。
欧元区第二大经济体--法国因预算赤字高于GDP的3%而仍处于纪律程序当中。法国赤字相对于GDP的比例今年料下降，但2018年料将重回3%上方，除非总统马克龙组建的政府在未来几个月批准新的经济改革。
欧盟执委会称，西班牙、希腊和英国也因赤字过高仍处纪律程序中。
意大利的公共债务很高，是面临“紧迫挑战”的国家之一。(完) (编译 汪红英；审校 刘秀红)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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