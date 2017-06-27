欧洲金融：冰岛缩减有关衍生品交易的豁免条款，大力稳定本币汇率

中国保险：1-5月保费收入同比增26%，资金运用余额14.2万亿--保监会
路透北京6月28日 - 中国保监会周三公布，1-5月保险业原保险保费收入20,291.8亿元人民币，同比增长25.88%；资金运用余额142,433.55亿元，较年初增长6.36%。
路透哥本哈根6月26日 - 冰岛央行周一表示，将缩减其外汇法案中有关衍生品交易的部分豁免条款，加大力度稳定本币克朗汇率。
该央行称，将削减今年稍早给予以对冲风险为目的、与国内金融机构进行的衍生品交易的豁免地位，从而令外资更难以对冰岛克朗进行押注。
冰岛在3月取消了2008年金融危机高峰时期出台的多数资本管制措施。危机期间该国银行业遭遇重创，克朗汇率暴跌。
这些豁免条款令投资者有可能通过发行以冰岛克朗计价的所谓冰川债券进行套利交易，并与国内银行达成衍生品合约。
该央行称，正设法避免发生外国投资者大量持有短期克朗仓位，这种情况可引发宏观经济和金融风险。
“经验表明，与冰川债券相关的资金流入，可能削弱货币政策，”央行在声明中称。
“(这)可能造成汇率波动，并触发无法持续的信贷增长、以及资产价格上涨。”
资本管控令冰岛被国际金融市场孤立，亦令其经济复苏受阻。(完) (编译 徐文焰/王琛；审校 白云/戴素萍)
路透北京6月28日 - 中国保监会周三公布，1-5月保险业原保险保费收入20,291.8亿元人民币，同比增长25.88%；资金运用余额142,433.55亿元，较年初增长6.36%。
路透上海6月28日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(7月4日)首次 面向境内外投资者招标发行总额不超过240亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和1 0年；其中一年期可追加不超过40亿元，专门用于商业银行柜台分销。此为继农发行后，政 策性金融债再向境外投资者发行。 上述三期债中一年期为该行今年第七期新发债，首场招标结束后，可向工商银行<60139 8.SS>、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行分别不超过5亿元、30亿元、5亿元当期 债券；另外两期为第五期 和第10期 的增发债，票面利率分 别为3.88%和4.04%。 国开行公告并称，本次金融债券发行采取境内外协同配合机制，境内聘请中国银行<601 988.SS>、中信证券 、农业银行 等机构担任主承销商，并由中资银 行、证券公司及外资银行共38家机构组建承销团，境外投资者可通过承销团成员参与投标。 境外聘请汇丰银行（香港
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *遵义市播州区 8 7 7/5簿记建档 -- AA 7/6-7/7 东方花旗证券 城市建设投资经营 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *毕节市建设投资12.3 7 7/5簿记建档 -- AA 7/6-