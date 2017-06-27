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债券 | 2017年 6月 27日 星期二 08:41 BJT

欧洲金融：冰岛缩减有关衍生品交易的豁免条款，大力稳定本币汇率

路透哥本哈根6月26日 - 冰岛央行周一表示，将缩减其外汇法案中有关衍生品交易的部分豁免条款，加大力度稳定本币克朗汇率。

该央行称，将削减今年稍早给予以对冲风险为目的、与国内金融机构进行的衍生品交易的豁免地位，从而令外资更难以对冰岛克朗进行押注。

冰岛在3月取消了2008年金融危机高峰时期出台的多数资本管制措施。危机期间该国银行业遭遇重创，克朗汇率暴跌。

这些豁免条款令投资者有可能通过发行以冰岛克朗计价的所谓冰川债券进行套利交易，并与国内银行达成衍生品合约。

该央行称，正设法避免发生外国投资者大量持有短期克朗仓位，这种情况可引发宏观经济和金融风险。

“经验表明，与冰川债券相关的资金流入，可能削弱货币政策，”央行在声明中称。

“(这)可能造成汇率波动，并触发无法持续的信贷增长、以及资产价格上涨。”

资本管控令冰岛被国际金融市场孤立，亦令其经济复苏受阻。(完) (编译 徐文焰/王琛；审校 白云/戴素萍)
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