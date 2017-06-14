欧洲金融：希腊与国际金主料将就新贷款达成折衷协议--欧盟官员

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透柏林6月14日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周三称，预计希腊及其国际债权方本周会就新贷款达成折衷协议，也会在纾缓债务压力方面找到“合理的解决方案”。
“没人想再削减债务了。谈判是为了纾缓债务压力，譬如延长还款时间，”莫斯可维西在采访中对德国媒体集团Funke称。采访内容于周三发表。
莫斯可维西称，希腊应该因其议会通过艰难的改革方案而受到奖励，欧元区国家的财长可能会在周四同意发放下一批贷款。“情况正在向着正确的方向发展，”他说。
莫斯可维西称，第三批救助款将会是最后一笔，此后希腊将再度成为“正常状态的欧元区成员国”，这令该国有望于2018年重返资本市场。
莫斯可维西的言论呼应了另外一些官员的言论，后者在周一预测，欧元区国家财长和国际货币基金组织(IMF)可能达成协议为发放新贷款铺路，但会推迟作出有关纾缓债务压力的决定。
有关方面对860亿欧元(960亿美元)救助行动的第二次评估结束后，可能放行对希腊提供新贷款。希腊需要新贷款来偿还7月到期的债务。(完) (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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