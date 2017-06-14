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债券 | 2017年 6月 14日 星期三 08:11 BJT

欧洲金融：希腊与国际金主料将就新贷款达成折衷协议--欧盟官员

路透柏林6月14日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周三称，预计希腊及其国际债权方本周会就新贷款达成折衷协议，也会在纾缓债务压力方面找到“合理的解决方案”。

“没人想再削减债务了。谈判是为了纾缓债务压力，譬如延长还款时间，”莫斯可维西在采访中对德国媒体集团Funke称。采访内容于周三发表。

莫斯可维西称，希腊应该因其议会通过艰难的改革方案而受到奖励，欧元区国家的财长可能会在周四同意发放下一批贷款。“情况正在向着正确的方向发展，”他说。

莫斯可维西称，第三批救助款将会是最后一笔，此后希腊将再度成为“正常状态的欧元区成员国”，这令该国有望于2018年重返资本市场。

莫斯可维西的言论呼应了另外一些官员的言论，后者在周一预测，欧元区国家财长和国际货币基金组织(IMF)可能达成协议为发放新贷款铺路，但会推迟作出有关纾缓债务压力的决定。

有关方面对860亿欧元(960亿美元)救助行动的第二次评估结束后，可能放行对希腊提供新贷款。希腊需要新贷款来偿还7月到期的债务。(完) (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
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