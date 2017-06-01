欧洲金融：德国重申反对欧元区共同债券构想

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透柏林6月1日 - 德国周三在被问及有关一份欧盟执委会文件时表示，反对欧元区发行共同债券的任何计划。欧盟执委会的这份文件，旨在激发对于联合预算和债务、及在英国退欧后加强欧盟一体化的讨论。
“对我们而言，在英国退欧之际重要的是，要在欧盟整体发展的架构下来看待欧元区发展的问题。”德国财政部一发言人被问到上述文件时称。
“我们希望没有欧元区‘区内’和‘区外’成员之分。”她并表示，德国正在和法国研究欧盟未来的问题。
她表示德国将会研究欧盟执委会的提案，但目前讨论个别要点还太早；不过德国认为，欧洲必须在进一步整合前，必须先执行现有规定以提高公信力。
“成员国必须...通过结构性改革和削减债务，建立欧元区的稳定性及增长。”她还表示，“在讨论进一步分摊责任前”，需见金融市场风险下降。
“对于共担债务的问题，毫无意外，德国政府反对欧元区共同债券、共同债务的看法并未改变。”(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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