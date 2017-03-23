欧洲金融：意大利两家区域银行寻求纾困，再度挑战欧盟援助规定

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透罗马/布鲁塞尔3月22日 - 意大利计划对两家区域性银行进行纾困，但这对欧洲监管机构造成两难；欧洲监管机构三个月前虽初步同意意大利政府给予西雅那银行(Banca MPS)援助，但目前还在研究该行是否符合政府援救资格。
维琴察人民银行(Banca Popolare di Vicenza)以及威尼托银行(Veneto Banca)周五表示，他们已经要求政府援助，进行所谓的预防性资本重组。预防性资本重组是利用欧盟规定例外的一种机制，用意在于避免使用纳税人资金来拯救银行。
意大利已经为该国第四大银行--西雅那银行寻求动用这项计划，政府预计将注入66亿欧元，以填补88亿欧元的资本缺口。
西雅那银行剩余的资本缺口将来自次顺位债权持有人，但持有次顺位债券的散户投资人将获得政府补偿，理由是这些债券是不当卖给了散户投资人。
意大利当局打算复制这套架构来援助两家未上市的威尼托地区性银行，估计注资金额为50亿欧元；去年这两家已经接受由政府主办、由民间出资的银行纾困基金Atlante的援助。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”