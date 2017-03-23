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市场报道 | 2017年 3月 23日 星期四 10:06 BJT

欧洲金融：意大利两家区域银行寻求纾困，再度挑战欧盟援助规定

路透罗马/布鲁塞尔3月22日 - 意大利计划对两家区域性银行进行纾困，但这对欧洲监管机构造成两难；欧洲监管机构三个月前虽初步同意意大利政府给予西雅那银行(Banca MPS)援助，但目前还在研究该行是否符合政府援救资格。

维琴察人民银行(Banca Popolare di Vicenza)以及威尼托银行(Veneto Banca)周五表示，他们已经要求政府援助，进行所谓的预防性资本重组。预防性资本重组是利用欧盟规定例外的一种机制，用意在于避免使用纳税人资金来拯救银行。

意大利已经为该国第四大银行--西雅那银行寻求动用这项计划，政府预计将注入66亿欧元，以填补88亿欧元的资本缺口。

西雅那银行剩余的资本缺口将来自次顺位债权持有人，但持有次顺位债券的散户投资人将获得政府补偿，理由是这些债券是不当卖给了散户投资人。

意大利当局打算复制这套架构来援助两家未上市的威尼托地区性银行，估计注资金额为50亿欧元；去年这两家已经接受由政府主办、由民间出资的银行纾困基金Atlante的援助。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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