欧洲金融：意大利银行救助令欧盟考虑是否修改相关规定--欧元集团主席

路透布鲁塞尔7月10日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一表示，意大利在6月结束Veneto地区的两家银行，引发了欧盟有关国家救助规定是否应该修改的问题。

欧盟有关国家救助银行业的规定在2010-2012年欧元区债务危机后曾进行修订，在股东和次级债持有人已经为救助行动出力的情况下，允许政府以公共资金支持银行。

与之相比，最近出台的银行业自救规定更加严格，要求银行的优先债持有人和无保险存款人必须先承担亏损，然后才能使用纳税人资金帮助银行脱困。

“问题在于，可以适用于任何情况的国家救助规定是否不宜马上调整，”迪塞尔布洛姆回答记者提问时表示。此前有记者问到，意大利以公共资金救助Veneto Banca和Banca Popolare di Vicenza的行动，是否符合欧盟银行业规定的精神。

迪塞尔布洛姆抵达布鲁塞尔参加欧元区财长会议时称，意大利尊重欧盟银行业规定，但欧元集团会议将讨论是否对欧盟竞争规定进行修改。

会后，他称部长们未达成一致结论，但将就此问题继续讨论。

“我们需要确定，即便采用其它法律框架，国家救助规定也应保持在相同水平上，”迪塞尔布洛姆说道。

欧盟的相关规定应由欧盟执委会提出，并获得欧盟各国和欧洲议会通过。意大利利用国家救助框架来结束上述两家银行，是因为二者规模较小，允许执行此类做法。

欧盟执委会副主席东布洛夫斯基抵达同一会场时表示，欧盟执委会将“在特定阶段”讨论是否需要修改国家救助规定。

但他强调，目前尚无相关提议，因为需要对修改规定可能产生的副作用进行仔细评估。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称，意大利在处理受困银行的问题上“做得很好”，所采取的行动为取得进一步进展打下了良好基础。(完) (编译/审校 徐文焰/王琛/戴素萍)