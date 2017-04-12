欧洲金融：欧洲央行称需给予英退后要搬迁的银行至少六个月来申请牌照

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透法兰克福/伦敦4月12日 - 欧洲央行周二称，对于那些驻扎在伦敦、打算在英国退欧之后将业务迁移到欧元区的跨国银行，应给予其至少六个月时间以获得新牌照。
伦敦的银行业者担心2019年之后在没有获得欧盟单一市场进入渠道的情况下“硬”退欧，同时还面临着来自监管机构的压力。监管方希望避免断崖式退欧，或者说骤然失去跨国客户渠道，而这有可能令市场不安。
当局预计目前来自伦敦的在欧元区开展业务的银行中，约有40%的大型跨国银行集团将把分支机构搬迁至欧元区。
根据周二公布的欧洲央行指导，相关企业通常需要六个月时间才能提供完整的执照申请。
若申请将现有牌照延期可能会很快。
“不管怎样，必须在申请提交后的12个月内做出决定。”
“迁入欧元区”指导方针重申了欧洲央行部分官员已发表的看法，例如不会接受在欧元区建立“空壳”，以避免将很多员工和业务从伦敦迁出的做法。
“金融机构在欧元区开展银行业务之前，对其功能健全的要求必须到位，”欧洲央行说。
“你应该据此做出计划，以确保准时获得牌照。”
欧洲央行将在5月4日召开技术研讨会，进一步解释其对银行迁址的政策。(完) (编译 孙国玉/汪红英；审校 高琦/张荻)
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路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”