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市场报道 | 2017年 4月 12日 星期三 11:02 BJT

欧洲金融：欧洲央行称需给予英退后要搬迁的银行至少六个月来申请牌照

路透法兰克福/伦敦4月12日 - 欧洲央行周二称，对于那些驻扎在伦敦、打算在英国退欧之后将业务迁移到欧元区的跨国银行，应给予其至少六个月时间以获得新牌照。

伦敦的银行业者担心2019年之后在没有获得欧盟单一市场进入渠道的情况下“硬”退欧，同时还面临着来自监管机构的压力。监管方希望避免断崖式退欧，或者说骤然失去跨国客户渠道，而这有可能令市场不安。

当局预计目前来自伦敦的在欧元区开展业务的银行中，约有40%的大型跨国银行集团将把分支机构搬迁至欧元区。

根据周二公布的欧洲央行指导，相关企业通常需要六个月时间才能提供完整的执照申请。

若申请将现有牌照延期可能会很快。

“不管怎样，必须在申请提交后的12个月内做出决定。”

“迁入欧元区”指导方针重申了欧洲央行部分官员已发表的看法，例如不会接受在欧元区建立“空壳”，以避免将很多员工和业务从伦敦迁出的做法。

“金融机构在欧元区开展银行业务之前，对其功能健全的要求必须到位，”欧洲央行说。

“你应该据此做出计划，以确保准时获得牌照。”

欧洲央行将在5月4日召开技术研讨会，进一步解释其对银行迁址的政策。(完) (编译 孙国玉/汪红英；审校 高琦/张荻)
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