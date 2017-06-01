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债券 | 2017年 6月 1日 星期四 17:40 BJT

欧洲金融：欧盟与意大利就西雅那银行的资本重组达成初步一致

路透布鲁塞尔6月1日 - 欧盟执委会周四称，已与意大利当局就西雅那银行(Banca MPS)的资本重组达成初步一致。

欧盟执委会称，已原则上就西雅那银行依照欧盟规则进行“预防性资本重组”达成共识，但前提是必须符合某些标准，例如要确保该银行变得可以盈利。

“这要求该银行进行深入重组，使其能够长期生存下去，”欧盟执委会在一则声明中说。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)
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