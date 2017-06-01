欧洲金融：欧盟就重振证券化市场的新规达成一致

标题新闻：惠誉确认比利时“AA-”长期外币和本币发行人违约评等(IDR)，展望为稳定
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路透伦敦5月31日 - 欧盟官员周三称，欧盟已就重振被金融危机重创的证券化债务市场的新规达成一致，以推动欧洲资本市场进一步深化。
欧盟就“简单、透明和标准化”(STS)证券化形式达成了一致。住房贷款等资产可以打包成为可交易证券，并出售给散户投资者，以便筹集资金用于向企业放贷。
欧盟将鼓励银行业者提供这些形式的证券化债务，从而无需为这些债务准备太多的资本拨备。
在2007年美国发生次贷危机后，欧洲的证券化市场出现萎缩。
新规对那些可证券化的资产质量有更严格的要求，监管机构也将进行更加严格的审查。
“这是我们为了建立一个能改善实体经济融资的金融体系而提出的基础建议，”欧盟执委会副主席东布洛夫斯基在布鲁塞尔的记者会上说。
“虽然重要细节仍未最终敲定，但我们深信，简单、透明和标准化框架的长期影响将是正面的，”欧洲金融市场协会(AFME)的执行长Simon Lewis说。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中