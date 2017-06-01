版本:
中国
债券 | 2017年 6月 1日 星期四 11:55 BJT

欧洲金融：欧盟就重振证券化市场的新规达成一致

路透伦敦5月31日 - 欧盟官员周三称，欧盟已就重振被金融危机重创的证券化债务市场的新规达成一致，以推动欧洲资本市场进一步深化。

欧盟就“简单、透明和标准化”(STS)证券化形式达成了一致。住房贷款等资产可以打包成为可交易证券，并出售给散户投资者，以便筹集资金用于向企业放贷。

欧盟将鼓励银行业者提供这些形式的证券化债务，从而无需为这些债务准备太多的资本拨备。

在2007年美国发生次贷危机后，欧洲的证券化市场出现萎缩。

新规对那些可证券化的资产质量有更严格的要求，监管机构也将进行更加严格的审查。

“这是我们为了建立一个能改善实体经济融资的金融体系而提出的基础建议，”欧盟执委会副主席东布洛夫斯基在布鲁塞尔的记者会上说。

“虽然重要细节仍未最终敲定，但我们深信，简单、透明和标准化框架的长期影响将是正面的，”欧洲金融市场协会(AFME)的执行长Simon Lewis说。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐