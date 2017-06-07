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债券 | 2017年 6月 7日 星期三 14:55 BJT

欧洲金融：欧盟执委会已批准西班牙宝培拉银行的处理方案

路透布鲁塞尔6月7日 - 欧盟执委会周三发布声明称，其已批准西班牙宝培拉银行(Banco Popular)的处理方案。该方案基于单一处理委员会准备的建议。

处理方案涉及将宝培拉银行出售给西班牙桑坦德银行。欧盟执委会说，向宝培拉银行的客户提供的服务将不会中断。(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)
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