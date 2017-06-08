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债券 | 2017年 6月 8日 星期四 10:55 BJT

欧洲金融：欧盟明年银行业压力测试将对坏帐采取更严格核算

路透伦敦6月7日 - 欧洲银行业管理局(EBA)表示，明年对顶级银行的压力测试中，将对坏帐采取更严格的核算，并将更严厉地剔除银行尚未完成资产销售的资金。

49家银行在理论上将面临什么样的经济和市场震荡假设情况，将待明年才会公布，但EBA周三发布了2018年银行体质检查的“方法”草案进行公开谘询。

这次压力测试或将是EBA最后一次在伦敦总部进行，英国退欧后EBA必须迁往一欧盟国家。

一如2016年的测试，当2018年中公布压力测试结果时，不会为每家银行设定未过关或失利的标签。

本项测试将根据截至2017年底为止的资产负债表，检视银行面对坏帐、市场震荡、不当行为招致罚款时的应对能力。

另外，欧洲银行业将必须在2018年1月遵守国际财务报告准则(IFRS)9的新会计准则，依据该准则，银行需为不良贷款较目前更早地进行拨备。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
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