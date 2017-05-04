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市场报道 | 2017年 5月 4日 星期四 10:50 BJT

欧洲金融：比利时将把其法国巴黎银行股权卖掉四分之一--财政部

路透布鲁塞尔5月3日 - 比利时财政部周三称，该国将把所持有的法国巴黎银行(BNP Paribas)股权卖掉四分之一，但仍期望保留战略性持股。

比利时称，其持股将从10.3%减至7.8%。2008年，比利时因救助该国富通集团而获得法巴股份。

根据周三收盘价，那些股份价值约20.6亿欧元(22.5亿美元)，但该国财政部称稍后才会知道这次售股将进账多少，没有给出更多细节。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
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