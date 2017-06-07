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债券 | 2017年 6月 7日 星期三 14:59 BJT

欧洲金融：西班牙桑坦德银行将进行70亿欧元增资以收购同业宝培拉银行

路透马德里6月7日 - 西班牙主要银行桑坦德银行周三称，将进行大约70亿欧元(78.9亿美元)增资，以完全收购其受困同业--西班牙宝培拉银行(Banco Popular)。

桑坦德银行称，维持对2017和2018年的财务目标，而且此交易将使该行从2019年开始加速获利产生，并在2020年以后每年产生5亿欧元协同效应。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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