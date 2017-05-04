欧洲金融：银行迁出英国后，可在“有限”时间内使用自有模型评估风险

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透法兰克福5月4日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格周四称，以英国为基地的银行迁移至欧元区后，在一段“有限的”时间内可能要用它们自己的模型来计算风险，同时让欧洲央行考虑是否批准。
“我们知道时间很短，但在内部模型获得批准前可能要一阵子。”在执委会中负责欧洲央行监督部门的劳滕施莱格称。
“因此，或容许银行在一段有限的时间内使用尚未经欧洲央行批准的内部模型，当然是有严格的条件，会就事论事来评估。”(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)