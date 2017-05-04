版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 5日 星期五 07:52 BJT

欧洲金融：银行迁出英国后，可在“有限”时间内使用自有模型评估风险

路透法兰克福5月4日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格周四称，以英国为基地的银行迁移至欧元区后，在一段“有限的”时间内可能要用它们自己的模型来计算风险，同时让欧洲央行考虑是否批准。

“我们知道时间很短，但在内部模型获得批准前可能要一阵子。”在执委会中负责欧洲央行监督部门的劳滕施莱格称。

“因此，或容许银行在一段有限的时间内使用尚未经欧洲央行批准的内部模型，当然是有严格的条件，会就事论事来评估。”(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐