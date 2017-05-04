欧洲金融：银行迁出英国后，可在“有限”时间内使用自有模型评估风险

路透法兰克福5月4日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格周四称，以英国为基地的银行迁移至欧元区后，在一段“有限的”时间内可能要用它们自己的模型来计算风险，同时让欧洲央行考虑是否批准。

“我们知道时间很短，但在内部模型获得批准前可能要一阵子。”在执委会中负责欧洲央行监督部门的劳滕施莱格称。