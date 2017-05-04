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货币新闻 | 2017年 5月 4日 星期四 14:13 BJT

欧股业绩：北美及电商营收劲增，助推阿迪达斯第一季净利增长30%

路透柏林5月4日 - 德国运动服装生产商阿迪达斯周四公布第一季营收和获利增幅均超出预期，受助于电子商务和北美市场强劲增长。

阿迪达斯表示，第一季净利增长30%至4.55亿欧元(4.957亿美元)，营收增长19%至56.7亿欧元。根据路透调查，分析师平均预计获利和营收分别为4.21亿和54亿美元。

公司表示，电子商务和北美市场的增长尤其强劲，两者营收分别增长53%和31%。该公司并确认2017年财测，包括剔除汇率波动的营收料增长11-13%。(完) (编译 王兴亚；审校 于春红)
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