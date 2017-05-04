欧股业绩：北美及电商营收劲增，助推阿迪达斯第一季净利增长30%

阿迪达斯表示，第一季净利增长30%至4.55亿欧元(4.957亿美元)，营收增长19%至56.7亿欧元。根据路透调查，分析师平均预计获利和营收分别为4.21亿和54亿美元。

公司表示，电子商务和北美市场的增长尤其强劲，两者营收分别增长53%和31%。该公司并确认2017年财测，包括剔除汇率波动的营收料增长11-13%。(完) (编译 王兴亚；审校 于春红)