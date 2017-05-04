欧股业绩：北美及电商营收劲增，助推阿迪达斯第一季净利增长30%

标题新闻：美国官员称去年大选期间俄罗斯黑客将21个州的选举系统作为目标，但未透露是哪些州
美国国土安全部网络安全执行副次长Jeanatte Manfra 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透柏林5月4日 - 德国运动服装生产商阿迪达斯周四公布第一季营收和获利增幅均超出预期，受助于电子商务和北美市场强劲增长。
阿迪达斯表示，第一季净利增长30%至4.55亿欧元(4.957亿美元)，营收增长19%至56.7亿欧元。根据路透调查，分析师平均预计获利和营收分别为4.21亿和54亿美元。
公司表示，电子商务和北美市场的增长尤其强劲，两者营收分别增长53%和31%。该公司并确认2017年财测，包括剔除汇率波动的营收料增长11-13%。(完) (编译 王兴亚；审校 于春红)
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全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。