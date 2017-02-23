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市场报道 | 2017年 2月 23日 星期四 15:35 BJT

欧股业绩：嘉能可公布2016年核心获利成长18%，因大宗商品价格反弹

路透伦敦2月23日 - 矿商暨贸易商嘉能可周四公布2016年核心获利成长18%，并称该公司地位从未如此有利，不过煤炭事业避险时机失当，侵蚀了能源业务获利。

未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为103亿美元，成长18%，2016年大宗商品价格反弹提升收入。

营销调整后的息税前利润(EBIT)为28亿美元，增长14%，高于财测中的25-27亿美元。

有关对煤炭生产进行部分对冲的决定，导致嘉能可承担公司所谓的“机会成本”9.8亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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