欧股业绩：安联确认2017年财测，第一季业绩喜人

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透法兰克福5月12日 - 德国保险业巨擘安联周五重申2017年营业利润目标，此前该公司公布旗下资产管理业务的投资资金流入增加。
公司维持财测之际，其所面临的大环境挑战包括监管趋严、金融科技新创企业加入竞争、以及英国退出欧盟的重重疑虑等。
安联在第一季财报中称，营业利润目标仍为108亿欧元(117.4亿美元)，预估区间为上下5亿欧元。
安联财务长Dieter Wemmer表示，“安联2017年开局良好，集团料将达成全年度营业利润目标。”
公司资产管理业务第一季获得投资净流入210亿欧元的提振，受管理资产规模成长3%；这部份业务包含债券基金业巨擘太平洋投资管理公司(PIMCO)。
安联产物保险业务受到风灾理赔及英国监管规定调整冲击，英国调整监管规定后，汽车事故被保险人的偿付金额大增，导致该业务营业利润下滑12.7%至13亿欧元。
安联同时公布偿债能力比率(Solvency II)达到218%，高于2016年末的212%，Wemmer称该比率落在公司设定的180-220%目标区间内，表现“良好”。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或8.11%，报1,020点。日均获利下跌669美元，报7,685美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。