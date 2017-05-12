欧股业绩：安联确认2017年财测，第一季业绩喜人

路透法兰克福5月12日 - 德国保险业巨擘安联周五重申2017年营业利润目标，此前该公司公布旗下资产管理业务的投资资金流入增加。

公司维持财测之际，其所面临的大环境挑战包括监管趋严、金融科技新创企业加入竞争、以及英国退出欧盟的重重疑虑等。

安联在第一季财报中称，营业利润目标仍为108亿欧元(117.4亿美元)，预估区间为上下5亿欧元。

安联财务长Dieter Wemmer表示，“安联2017年开局良好，集团料将达成全年度营业利润目标。”

公司资产管理业务第一季获得投资净流入210亿欧元的提振，受管理资产规模成长3%；这部份业务包含债券基金业巨擘太平洋投资管理公司(PIMCO)。

安联产物保险业务受到风灾理赔及英国监管规定调整冲击，英国调整监管规定后，汽车事故被保险人的偿付金额大增，导致该业务营业利润下滑12.7%至13亿欧元。

安联同时公布偿债能力比率(Solvency II)达到218%，高于2016年末的212%，Wemmer称该比率落在公司设定的180-220%目标区间内，表现“良好”。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)